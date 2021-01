Zemřela zřejmě poslední vdova po vojákovi z občanské války v USA, bylo jí 101 let

Jacksonová podle agentury AP zemřela v polovině prosince v domově pro seniory ve městě Marshfield v Missouri. Ve stejném státě její manžel coby vojín jezdectva během občanské války bojoval na straně Unie.

Helen Viola Jackson, believed to be the last Civil War widow, passed away at 101 years old. Back in 1936, as a 17-year-old girl, she married 93-year-old James Bolin as a way for him to pay her back for her caretaking.https://t.co/1ATsY4N85h