Počasí o víkendu: Meteorologové slibují tropický závěr týdne

Podle listu The New York Times začíná americký prezident Joe Biden připouštět, že by mohl prohrát listopadové volby a možná bude muset odstoupit z prezidentského klání. Vyplývá to z informací několika osob blízkých prezidentovi. Agentura Reuters uvedla, že někteří představitelé Demokratické strany považují Bidenovo odstoupení za otázku času. Podle televize CNN by se mohlo rozhodnout v příštích 72 hodinách.