Dočká se Česko aprílového počasí? První předpověď na Velikonoce

Do začátku dubna se průměr maximálních denních teplot bude pohybovat od deseti do 12 stupňů Celsia. Na začátku dubna by navíc mělo více pršet, a tak se Česko dočká pravého aprílového počasí.

Ukazuje to výhled počasí, který Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zveřejnil na svém webu. Podle něj stálejší počasí očekávají meteorologové ale až druhý dubnový týden, kdy maximální denní teploty vystoupají v průměru k 15 stupňům Celsia.

Na velikonoce bychom se tak měli dočkat teplejšího počasí. Teploty ale budou stoupat i nadále.

Do června by měly růst až na 20 stupňů. Léto by mělo být teplé, ačkoliv je zatím brzo na to předpovídat, jestli se zapíše do historie měření díky extrémním vedrům.