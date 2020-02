Evropu zasáhne mohutný orkán Sabine. Kruté počasí pocítí i Česko

Podle meteorologů zasáhne orkán nejprve severozápad Německa, na horách pak mohou nárazy větru dosahovat až 150 kilometrů v hodině. Se silným větrem počítají předpovědi na neděli i v Česku.

Orkán se bude v sobotu pohybovat nad Atlantikem a nad Německo se přesune v neděli. Kolem poledne by měl zasáhnout severovýchod země, na pobřeží Severního moře má foukat vítr až o rychlosti 120 kilometrů v hodině. Postupně se bude orkán posouvat směrem k jihu a nad pevninou by měl vítr o něco zeslábnout, naopak silnější nárazy se čekají na horách v Bavorsku, kam by se měla Sabine dostat v noci na pondělí. Orkán bude provázet i příliv velmi chladného vzduchu a srážky.

Podle německé meteorologické služby (DWD) se dá očekávat, že vítr bude lámat větve i celé stromy a může poškodit střechy. "V pondělí ráno může způsobit velké problémy v dopravě. V tomto smyslu musíme obyvatele varovat, ale o nějakém hororovém nebo monstrózním orkánu se mluvit nedá," uvedl Andreas Friedrich z DWD. Podle něj Sabine zcela jistě nedosáhne takové ničivé síly, jakou měly orkány Kyrill v roce 2007 nebo Lothar v roce 1999.

Na úder orkánu se připravuje například železniční dopravce Deutsche Bahn (DB), který už cestujícím poradil, aby své cesty naplánované od neděle do úterý raději přeložili na jiný termín. Dolnosaské úřady lidi varují, aby v neděli nechodili do lesa, kde bude hrozit vysoké riziko úrazu kvůli padajícím větvím. Vláda ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko zase vzkázala učitelům a školákům, aby v pondělí počítali s možností, že kvůli počasí bude zrušeno vyučování. Silný vítr může ohrozit i konání nedělích ligových zápasů ve fotbale.

Velmi silný vítr zasáhne v neděli i Česko, v nárazech může dosáhnout rychlosti až 90 kilometrů v hodině. Meteorologové v aktuální výstraze uvedli, že kvůli pádu stromů mohou vznikat problémy v dopravě či dodávkách elektrické energie.