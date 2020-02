Počasí aktuálně: V noci nasněžilo, jaký je stav v Česku?

Meteorologové varují, že při mrznoucích srážkách se ojediněle ráno a dopoledne může tvořit slabá ledovka, zejména v Krušných horách. Během dne také očekávají v Libereckém kraji na horách a ve Frýdlantském výběžku silný vítr. Místy s nárazy kolem 70 kilometrů v hodině, na hřebenech hor až kolem 90 kilometrů.

Ráno havarovaly podle policejního webu dva autobusy, obě nehody se obešly bez zranění. V Horní Polici po smyku narazil autobus do domu a další autobus se střetl s autem v Tašově na Ústecku.

Ve Středočeském kraji sněžilo, řidiči musí jet opatrně. Na silnicích je místy sníh například na Příbramsku i v dalších okresech. Hlavní tahy jsou většinou mokré po chemickém ošetření, vyplývá z dat Ředitelství silnic a dálnic.

Řidiči by měli měli být opatrní také na Nymbursku, Kolínsku, Kutnohorsku a v okrese Praha-východ, kde na vozovce může být místy rozbředlý sníh. Místy je kvůli srážkám také snížená dohlednost.

V Královéhradeckém kraji na některých silnicích v Krkonoších a v Orlických horách leží uježděná, místy zledovatělá vrstva sněhu. Řidiči by měli být zvláště opatrní na silnici z Temného Dolu na Pomezní Boudy na Trutnovsku a také v okolí Šerlichu v Orlických horách. Při mrznoucích srážkách hrozí ledovka, vyplynulo z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic a meteorologů. V Královéhradeckém kraji byla ráno většinou proměnlivá oblačnost, teploty pod nulou.

Ve vyšších partiích Pardubického kraje leží na některých silnicích vrstva ujetého nebo rozbředlého sněhu. Zvláště opatrní by měli být řidiči v oblasti Lanškrouna, Suchého vrchu a Železných hor. Na horách místy hrozí silný vítr, vyplynulo z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic a meteorologů. Při mrznoucích srážkách se může ojediněle tvořit slabá ledovka.

V Olomouckém kraji zůstává po pátečním sněžení dnes sníh na silnicích ve vyšších polohách na severu regionu. Jde především o takzvané inertní úseky neudržované chemicky, kde jsou vozoky pokryté ujetou, místy zledovatělou vrstvou sněhu krytou posypem. Opatrnost je zde podle správců silnic nutná. Ostatní cesty v kraji jsou již sjízdné bez problémů. Informuje o tom Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Podle předpovědi by přes den mělo být zataženo a sněžení by postupně mělo přecházet v déšť. Odpoledne meteorologové očekávají ustávání srážek. Nejvyšší denní teploty budou mezi třemi až osmi stupni Celsia, nad nulu by se teploty měly dostat i na horách.