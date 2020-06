Spoušť po bouřkách: Hasiči v Olomouckém kraji čerpali vodu ze sklepů

"Největší problémy byly na Prostějovsku a Olomoucku. Kromě popadaných stromů a čerpání vody ze sklepů, které asi na třech místech končilo až dnes ráno, jsme řešili i vodu u trafostanice v Droždíně (místní část Olomouce). Hrozilo její zaplavení," uvedla mluvčí.

V kraji aktuálně podle údajů Povodí Moravy platí třetí stupeň povodňové aktivity, který znamená ohrožení, na řece Hané ve Vrchoslavicích na Prostějovsku. Podle Balážové však profesionální hasiči kvůli velké vodě do obce zatím nevyjížděli. "Nemám zprávy o tom, že bychom na Hané cokoliv řešili. Sledovaly se spíše Romže a Brodečka, které objížděl náš řídicí důstojník, aby po včerejšku (pátku) zkontroloval jejich stav. Vypadá to, že budou dále klesat," řekla Balážová.

Po večerních silných bouřkách evidujeme v kraji 20 výjezdů k popadaným stromům a k čerpání sklepů. Zásahy se týkají především Prostějovska a Olomoucka. Monitorujeme také tok v Šumvaldu. V Droždíně voda tekoucí z polí ohrožovala trafostanici. Jsme na místě a situaci řešíme (LB) pic.twitter.com/hjBJXhlun1 — Hasiči Olomouc 🚒👨‍🚒🔥 (@hasici_olomouc) June 26, 2020

Na říčce Romži v Polkovicích na Přerovsku a potoce Brodečce v Otaslavicích na Prostějovsku platil dnes ráno druhý stupeň povodňové aktivity značící pohotovost, Romže dopoledne klesla na první stupeň znamenající bdělost. Hladiny obou vodních toků zvedly páteční bouřky, v noci na dnešek na nich krátce platil i třetí povodňový stupeň značící ohrožení. První stupeň povodňové aktivity je nadále platný na říčce Hloučele pod vodní nádrží Plumlov na Prostějovsku, vyplývá z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V severní části Olomouckého kraje platí do dnešního odpoledne povodňová pohotovost, na Přerovsku a Prostějovsku povodňové ohrožení. Meteorologové varují před vzestupy hladin řek, voda se podle nich může vylévat z břehů do okolní krajiny. Lidé u rozvodněných toků by se podle nich měli vyvarovat koupání, plavání nebo jízd na lodích. Doporučují také omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.

Podle předpovědi ČHMÚ bude dnes v Olomouckém kraji polojasno, přechodně až oblačno, odpoledne a večer místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší dopolední teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia. Vát by měl slabý, během dne mírný jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.