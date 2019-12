Počasí do konce roku: Objeví se letos vůbec sníh?

Jak ukazují dlouhodobé předpovědi počasí, pravděpodobnost, že se letos dočkáme v nížinách sněhu, je poměrně nízká. Tento týden je to navíc prakticky vyloučeno.

Teploty totiž budou stoupat a i o víkendu se dočkáme až 12 stupňů. Sněhové přeháňky se tedy mohou objevit pouze na horách.

Ani příští týden ale nebude situace o moc lepší. Teploty sice klesnou na zhruba 7 stupňů, ani tak by si ale milovníci bílých Vánoc neměli dělat naděje.

Sněžení se totiž může přihnat opět spíše ve vyšších polohách. Ve městech a v nížinách je pravděpodobnost velice nízká.

Sněhu bychom se mohli dočkat pouze ke konci prosince. Na přelomu roku se totiž prudce ochladí a teploty klesnou během dnes až k nule. Navíc se přiženou přeháňky, místy smíšené nebo sněhové.

První větší sníh by se tak mohl objevit až na Silvestra. Nízké teploty by měly vydržet až téměř do poloviny ledna, kdy se začne opět oteplovat.