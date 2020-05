Počasí: Místy je situace extrémní, varují odborníci

Od 18. 5. je Česko nejdříve pod vlivem tlakové výše, ale ke konci týdne přes nás začnou přecházet frontální systémy, které by podle expertů mohly přinést více srážek.

"V tom se zatím modely liší a v průběhu týdne se bude určitě situace ještě měnit a upřesňovat. Nejvíce srážek by mělo zatím přijít ze soboty na neděli a pak během dalšího pondělí. V následujících 10 dnech momentálně čekáme většinou 15 mm, ale určitě na části republiky to mohou být úhrny jen okolo 5-10 mm," uvedli na svém webu odborníci.

Maxima by podle nich měla být nejvyšší v první polovině týdne, kdy se teploty dostanou nad 20°C. Poté se mírně ochladí na teploty mezi 15-20°C. Nejchladněji by naopak mělo být počátkem příštího týdne, ale zde je stále větší nejistota. Noční teploty by tak či tak už neměly příliš klesat pod 5°C.

"V svrchní vrstvě půdy do 40 cm se bude situace mírně zhoršovat a to hlavně na závětrné straně Krušných hor a na Moravě. V hlubších vrstvách bude pokračovat setrvalý stav, který není příliš příznivý. Do konce týdne se bude tedy situace zhoršovat a sníženou půdní vláhu bude mít 80 % území republiky a z toho 40 % výrazné až extrémní. Pak se může situace zlepšit, ale to bude záležet na množství srážek z fronty, které jsou momentálně značně nejisté," uvedli odborníci dále.

Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 3. června, se předpokládá, že teploty se budou většinou pohybovat kolem průměru, poté postupně od 28. května by měla být tendence spíše k nadprůměrným teplotám," upozornili dále experti.