Počasí: V Česku napadl první letošní sníh. Dříve než loni

V Krkonoších jde o první sníh nadcházející zimy. Teplota k ránu na vrcholu Sněžky klesla na minus 2,7 stupně Celsia. Silný vítr dnes zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku.

Loni přišel první sníh do Krkonoš 14. října. Bylo jej však mnohem více než dnes, tehdy hřebeny zasypalo asi 15 centimetrů sněhu. Předloni první sníh napadl 3. října a první sníh zimy 2018/2019 napadl v Krkonoších 24. září.

Podle meteorologů by se měl dnes v polohách nad 800 metrů nad mořem a postupně objevit další sníh s deštěm nebo by mohlo sněžit. Podobná situace by se mohla opakovat i ve čtvrtek a v pátek.