Podzim vtrhne do Česka. Jaké bude počasí? Dlouhodobá předpověď zde

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Období od 23. září do 20. října 2019 by mělo být podle meteorologů teplotně i srážkově spíše průměrné. Relativně nejchladnějším bude pravděpodobně týden od 7. do 13. října.