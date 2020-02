Žene se husté sněžení a mráz. Velká předpověď počasí

V druhé polovině tohoto týdne se postupně ochladí a denní teploty dosáhnou maximálně pěti stupňů, v noci bude nula až pět stupňů pod bodem mrazu. Vyplývá to z měsíční prognózy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.

"Relativně nejchladnější by měl být týden od 17. do 23. února s týdenním průměrem nejnižších nočních teplot do minus tří stupňů Celsia a týdenním průměrem nejvyšších denních teplot kolem plus čtyř stupňů," uvedli meteorologové.

Následující čtyři týdny by měly být srážkově průměrné až nadprůměrné. Nejvíce pršet nebo sněžit bude příští týden, podle předpokladů hlavně v pondělí, zejména na Šumavě se čeká trvalý a vydatný déšť. Nelze ani vyloučit, že by řeky mohly překročit první stupeň povodňové aktivity, uvedl dnes meteorolog Martin Tomáš na informačním webu ČHMÚ.

"Hory na severu budou v tomto ohledu v lepší pozici, jelikož zde neočekáváme tolik srážek a také zde bude po celé období o něco chladněji. Nejvyšší partie Krkonoš by tak naopak mohly z této epizody vyjít se sněhovým přírůstkem," dodal.