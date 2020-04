Předpověď na noc a sobotu 4. dubna

Počasí v noci (22-07):

Oblačno až zataženo, postupně místy až polojasno. Ojediněle přeháňky, v polohách nad 800 m sněhové. Nejnižší teploty +3 až -1 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s nebo klidno.



Tlaková tendence: mírný vzestup



Počasí přes den (07-24):

Oblačno až zataženo, ráno místy polojasno. Ojediněle přeháňky, zpočátku v polohách nad 800 m sněhové. Večer ubývání oblačnosti místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 8 až 12 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.



Tlaková tendence: slabý až mírný vzestup