V listopadu se může objevit první sníh, ukazuje předpověď počasí

"Trend z posledních dvou říjnových týdnů, kdy se průměrné týdenní teploty pohybovaly na rozhraní normálních a nadnormálních hodnot, bude pokračovat i během listopadu," uvádějí meteorologové. Z nadcházejících čtyř týdnů podle nich bude nejteplejší hned ten příští, kdy se průměr denních teplot bude nejčastěji pohybovat mezi devíti a 13 stupni, a mrznout by nemuselo ani v noci.

V dalších třech týdnech budou teploty klesat, přičemž v týdnu od 23. listopadu by se měly noční teploty pohybovat už většinou kolem nuly. I tak by ale mělo být podle meteorologů období od 2. do 29. listopadu jako celek teplotně slabě nad dlouhodobým průměrem, případně mu odpovídat.

Od hodnot běžných pro tuto část roku by se listopad neměl odlišovat ani množstvím srážek. "Vzhledem ke klesajícím teplotám je pravděpodobné, že se v závěru listopadu už vyskytnou sněhové srážky nejen na našich horách ale i níže," uvádí ČHMÚ.

Průměrná teplota v období od 2. do 29. listopadu je v Česku 2,8 stupně Celsia. Dosud nejchladnější byl předposlední kalendářní měsíc v roce 1965 s průměrem minus 0,8 stupně. Naopak nejteplejší byl listopad před 14 lety, kdy se průměr teplot dostal na 6,7 stupně Celsia.