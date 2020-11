Tajfun Vamco zasáhne Vietnam, téměř půl milionu lidí se má připravit na evakuaci

Tajfun by mohly v tu dobu doprovázet větry o rychlosti až 150 kilometrů za hodinu, uvedl vietnamský meteorologický úřad.

Místní úřady centrálních provincií posilují mořské hráze; seniory a dětí stěhují do bezpečných budov, aby se vyhnuly raněným a obětem, uvedla vietnamská státní televize VTV.

V zemi už byl zastaven provoz na pěti letištích a v její střední části byl omezen provoz vlaků.

New floods have swamped areas of south central #Vietnam after being hit by the 12th major storm this year.



Red Cross teams are providing relief to people stranded in the floods and preparing communities for the next big storm due to hit this weekend. pic.twitter.com/42QCGsZWpt