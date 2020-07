V Atlantiku se vytváří bouře Gonzalo, v Pacifiku Douglas

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Atlantickém oceánu se vytváří tropická bouře Gonzalo, která by mohla mít do čtvrtka sílu hurikánu. Nyní se nachází zhruba 2000 kilometrů východně od Návětrných ostrovů a vítr, který ji provází, má rychlost 85 kilometrů za hodinu. Oznámilo to dnes americké Národní středisko pro hurikány (NHC).