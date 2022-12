USA zasáhla den před Vánoci jedna z nejhorších sněhových bouří v historii. Postihne 200 milionů lidí, hrozí masivní výpadky proudu

Desítky milionů Američanů se musí vypořádat s mrazivými teplotami, sněhovými bouřemi či výpadky elektrického proudu. Ruší také sváteční setkání. Zimní bouře, která zemi zasáhla, je podle meteorologů svým rozsahem téměř bezprecedentní. Nějakému druhu výstrahy před zimním počasím je podle AP vystaveno zhruba 60 procent obyvatel USA, podle Národní meteorologické služby (NWS) jde o 200 milionů lidí.

Například v Denveru ve státě Colorado klesly teploty při průchodu studené fronty během 24 hodin o zhruba 40 stupňů. Ve státech Kansas a Oklahoma podle místních médií do dneška přišlo o život pět lidí při dopravních nehodách, k nimž zjevně přispělo nynější počasí.

Podle agentury AFP už v Severní Americe padlo několik teplotních rekordů, když bylo na západě Kanady naměřeno minus 53 stupňů, v americkém státě Minnesota minus 38 stupňů, v texaském Dallasu na jihu USA minus 13 a v Houstonu minus osm stupňů.

Dnes už bylo v USA zrušeno více než 3400 vnitrostátních a mezinárodních letů, vyplývá z informací serveru FlightAware. Chaos postihl leteckou dopravu právě v době, kdy se lidé potřebují dostat domů na svátky. Bez elektřiny bylo dnes ráno více než 458.000 domácností a firem.

V Kanadě společnost WestJet od dnešních 9:00 místního času zrušila všechny přílety a odlety na torontském Pearsonově mezinárodním letišti.

Meteorologové očekávají, že u Velkých jezer na pomezí USA a Kanady se vytvoří takzvaná "bombová cyklóna", kdy velmi prudký pokles atmosférického tlaku způsobí silnou bouři. To vytvoří podmínky pro bouře doprovázené silným větrem a sněžením.

