Víkendové počasí jako předzvěst toho, co má následovat. Tohle přinesou dny volna

Zatímco předešlé Hry v Tokiu byly kvůli koronavirové pandemii omezeny na maximum a nebyla nouze o vyprázdněné tribuny, přičemž sportovci se museli denně testovat a mít na sobě neustále roušky při přepravě z olympijské vesnice na sportoviště, nyní vypadá následující výjev jako z jiného světa. Řeč je o nejrychlejším sprinterovi z Paříže, vítězi stovky Noahu Lylesovi z USA, který se sice podle očekávání zúčastnil i finále dvoustovky, ale nečekaně skončil až třetí. Po doběhnutí do cíle se už na nic nezmohl, sednul si a nahrnuli se k němu zdravotníci, kteří ho následně ze scény odvezli na vozíku. Krátce na to americký tým prozradil, že ho do závodu pustil i přes pozitivní test na covid.