Výhled počasí do června. Meteorologové naznačili, jak bude

Meteorologové očekávají, že období do 23. června bude teplotně průměrné. Tento týden bude průměrný s vyššími teplotami v jeho úvodu.

"Průměrné minimální noční teploty se budou pohybovat většinou kolem 11 °C a maximální denní teploty zpočátku kolem 24 °C, ve druhé polovině týdne kolem 20 °C. Ostatní týdny se budou pravděpodobně taky držet normálu s nejnižšími teplotami kolem 12 °C a nejvyššími kolem 23 °C," uvedl ústav ve výhledu.

I srážkově bude sledované období průměrné. "V jednotlivých týdnech spadne kolem 20 mm srážek, v prvním týdnu to může být i přes 25 mm v kombinaci deště a bouřek. Naopak nejméně srážek by mohlo spadnout v týdnu od 10. do 16. června kolem 11 mm," dodali meteorologové.