Výhled počasí na listopad: Meteorologové naznačili, co přinesou další týdny

Meteorologové ve výhledu uvedli, že období do 3. prosince bude teplotně i srážkově normální.

Tento týden má být teplotně průměrný, napsali na webu. "Začátek období bude stále teplejší než bývá v průměru, v maximech lokálně teploty vystoupí ojediněle až k 15 °C. Směrem k víkendu se bude zvolna ochlazovat, tak aby se minimální teploty dostaly o víkendu k bodu mrazu a v maximech bude kolem 6 °C," podotkli.

Ani poté není pravděpodobné, že se více a trvaleji ochladí. "V poslední listopadové dekádě a na počátku prosince lze v konzistenci s klimatologickým normálem předpokládat průměrné noční minimální teploty kolem bodu mrazu, během některých nocí krátkodobě i hlouběji pod 0 °C, v maximech bude nejpravděpodobněji mezi 3 až 7 °C," konstatoval ČHMÚ.

Co se týká srážek, období do 20. listopadu bude spíše průměrné nebo podprůměrné. "Naopak přelom měsíce by mohl být opět na srážky spíše bohatší, i když stále spíše průměrný nebo lehce nadprůměrný. Žádné z předpovídaných období by nemělo být na srážky tak bohaté, jako byl uplynulý týden," dodali meteorologové.