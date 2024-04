GLOSA | Události Petra Nutila: Odsouzený Feri a Babišova „nová“ slečna

Andrej Babiš 19.dubna oficiálně oznámil rozchod s manželkou Monikou, ta zpráva vás asi nemohla minout. Bulvár od té doby jede na téhle vlně a odhalil i novou Andrejovu slečnu, jistou Anetu Zicklerovou. Asi by se to dalo přejít taktním mlčením, nebýt dvou celkem podstatných bodů.

Za A: To, že spolu AB a MB už nejsou, se v kulorárech víc zhruba rok. Je pozoruhodné, jak důsledně se tohle téma bulvár zdráhal zvednout, ať už z byznysových nebo jiných zájmů.

Za B: Babišův tým celkem dlouho hrál na Čechy komedii o spokojeném vztahu Andreje s manželkou Monikou. Prostě lhali – o společné dovolené, nebo třeba v prezidentské kampani. To asi není podstatné, jako to, že si tohle rozchodové oznámení schovávali v rukávu, až bude třeba nějaké téma v médiích převálcovat. A ta chvíle nastala 19. dubna, když už se kauza odhalených lží o souhlasu s důchodovou reformou, do nichž j se hnutí ANO zamotávalo už od březnové schůzky u prezidenta, stávala zoufale neudržitelnou. (zájemcům doporučím třeba tenhle článek).

No a poslední věc, respektive výzva pro budoucí manžely všech premiérů. Dámy, dávejte si bacha na zaměstnankyně v úřadu vašich mužů, hlavně na ty z Karlovarského kraje. Jak se ukázalo v minulosti na Petru Nečasovi, tak nyní i na Andreji Babišovi, dámy z těhle končin zjevně mají ambice si prostě jdou tvrdě za svým.

Pojďme dál.

Tříletým trestem vězení skončila kauza bývalého poslance Dominika Feriho, jenž byl pravomocně odsouzen za dvě znásilnění a jeden pokus o něj. Tím se z instagramového influencera, evropské naděje politiky, exposlance TOP 09 a miláčka médií stal odsouzený sexuální násilník. Tenhle pád trval to 1063 dnů. Sám Feri se nechal slyšet, že rozsudek respektuje, i když vinu popírá.

Americký Senát schválil zákon, který zakáže sociální síť TikTok v USA v případě, že její mateřská společnost ByteDance platformu neprodá – ideálně do rukou Američanů. Když se tak nestane, tahle aplikace zmizí z USA. Podobné mraky nad TikTokem se zatahují i Evropě. Není úplně divu. Před touto sociální platformou dlouhodobě varují bezpečnostní složky a označují ji za přímé bezpečnostní riziko, především proto, že má sdílel množství uživatelských dat s čínskou vládou. Navíc nezávislé průzkumy ukazují, jak tato sociální síť utlumuje dosah příspěvků, jež jsou v rozporu s politikou komunistické Číny. Takže milí TikTokeři, začněte si hledat nové působiště pro ty vaše tanečky.

Izrael by mohl avizovanou pozemní operaci v Rafáhu na jihu Pásma Gazy odložit, pokud bude uzavřena dohoda o propuštění více než stovky izraelských rukojmích, které zadržuje teroristické hnutí Hamás. V oblasti u hranice s Egyptem se podle izraelské vlády stále ukrývají čtyři z praporů Hamásu, zároveň se tam před boji v jiných částech pásma uchýlil více než milion Palestinců. Teroristé z Hamásu si to prý promyslí, dá se ale čekat, že radši nechají dál umírat svoje krajany, namísto ukončení konfliktu propuštěním rukojmích.

Aktuální volební průzkumy naznačují, že by další volby vyhrálo ANO, nicméně by nicméně by šlo o Pyrrhovo vítězství, protože by nedokázalo složit vládu. Na mandáty by je přečíslila současná pětikoalice, pokud by do dalších voleb šla ODS, TOP 09 a Lidovci pod značkou Spolu. To, jestli je to pro vás dobrá nebo špatná zpráva, nechám zcela na vašich politických preferencích.

Slovenský europoslanec Miroslav Radačovský překvapil v Evropském parlamentu své kolegy cirkusovým číslem. Vypustil totiž během svého proslovu o potřebě míru v Evropě přímo v jednacím sále bílou holubici, kterou měl schovanou v tašce pod sakem. Zprávy hovoří o tom, že po krátkém průletu se pták posadil na stolek u jednoho z volných míst v sále. Bratrům Slovákům gratulujeme k důstojnému zástupci.

A to by pro dnešek stačilo.