GLOSA | Události Petra Nutila: Slovensko je zase jednou na rozcestí, ale u nás se také dějí věci

Bývalý náčelník generálního štábu polské armády Rajmund Andrzejczak konstatoval, že situace na Ukrajině je mimořádně dramatická, Ukrajinci vzhledem k nedostatku munice a vojáků s Rusy prohrávají, a Poláci se musí chystat na válku. Na přípravy mají dva až tři roky.

V zásadě tak řekl totéž, co před časem Generál Karel Řehka. Nesmyslí se tím přímý střet s Ruskem, v prvním, ani druhém případě. V obou pojetích to znamená dát potenciálnímu nepříteli najevo, že ozbrojený útok by se mu nevyplatil, to znamená udělat všechno pro to, aby válka na našem území nebyla. Například dramaticky zvýšit obranyschopnost celé střední Evropy.

Protože podobné agresivní režimy fakt nezastaví řeči o míru, ani schovávání hlav do písku. Zastaví je jen a pouze síla odstrašení. Co to znamená? Generál Řehka v tom má jasno: „Musíme dělat všechno pro to, abychom se vyhnuli dalšímu konfliktu v Evropě, válčení a násilí. To, že jsme tu měli delší mírovou periodu, je spíš výjimečná záležitost. Chceme-li, aby to vydrželo, musíme mít reálné schopnosti, aby protivník, konkrétně Rusko, viděl, že je máme, stejně jako vůli je použít. V tom musíme být transparentní. Pokud to neuděláme, říkáme si o vážný problém.“

Úplně stejný problém jsou populisté, kteří radši ohrozí bezpečnost své země, než aby přišli o hlasy svých voličů, z nemalé části obětí informační války. Stávají se tak po kunderovsku užitečnými idioty a spojenci svých vlastních hrobníků.

Už Machiavelli před půl tisíciletím věděl, že všichni ozbrojení proroci zvítězili a ti neozbrojení podlehli. Dnes bychom to mohli parafrázovat tak, že obranný rozpočet není dárek armádě, ale investice naší společnosti do vlastní bezpečnosti.

Tak pojďme dál.

Slovensko je zase jednou na rozcestí. Do druhého kola prezidentských voleb totiž postoupili Ivan Korčok, liberál západního střihu a Peter Pellegrini, Ficův člověk. Slovenská kampaň je mimořádně hnusná, jak to tak bývá a nezbývá než popřát bratrům Slovákům, aby vybalancovali ficovsko-proruskou vládu normálním prezidentem. Držím palce Korčokovi!

U nás se taky dějí věci. BIS odhalila ruskou vlivovou síť. Aktéři skončili na sankčním seznamu - Jde o Viktora Volodymyrovyče Medvedčuka, Artema Pavloviče Marčevského a společnost Voice of Europe, s. r. o., společnosti, která se dlouhodobě snažila ovlivňovat veřejné mínění v řadě evropských zemí včetně České republiky. Obsah byl přitom řízen a financován přímo Ruskou federací. Mezi hlavní šířené narativy webu Voice of Europe patří tvrzení, že další podpora Ukrajiny jen prodlužuje válku a brání uzavření míru. Mediální prostor zde dostávali zejména lidé se silně proruskými názory, mezi nimiž nechyběli ani evropští politici. Jedním z cílů šířené propagandy byla snaha ovlivnit volby do Evropského parlamentu. Skvělá práce, kluci a holky z BISky!

V Rusku útočil Islámský stát. Střelba v koncertní hale na předměstí Moskvy v Krasnogorsku je nejsmrtelnějším útokem na evropské půdě, ke kterému se přihlásil Islámský stát. Zemřelo při něm 139 lidí.

No a protože jsem byl v Americe, tady máte pár ex-post postřehů z Ameriky, bez ladu a skladu..

Čech tu velmi brzy přijde o iluze, že země jako CZ někoho nějak extra zajímá. Lidi vesměs znají slovo Praha, tu a tam u nás i někdo byl, nicméně nás furt mají zafixované jako Czechoslovakia. Takže nakonec se prostě v rámci úspory časy vyplatí představovat svůj původ jako Prague, Československo, nebo úplně nejlíp jen Europe. A samozřejmě, když tu někdo slyší češtinu, usuzuje na Rusy, nebo Italy (což ně fakt překvapilo).

Z návštěvy celkem dost hospod, restaurací a barů konstatuji, že mýtus o výjimečném českém pivu je mýtus. Nenarazil jsem na něj, stejně jako na německé. Celkem tu frčí italské pivo Peroni, samozřejmě Heineken, lokální produkce, samozřejmě Bud Light, a překvapivě dobrý je čínské pivo TsingTao (ale koupíte ho jen v China townu).

Na první pohled Evropana zarazí totální rozdíl v přístupu k ekologii, šetření energií atd. Tady v US je všechno pěkně zabalený v plastu, z poctivého plastu jsou brčka, ulicemi se prohání monstrauta s šestilitrovými motory a o obalování budov polystyrenem tu snad nikdy nikdo neslyšel.

Všechno je velký, což mi dost vyhovuje, s mojí konstitucí. Postele, stropy, auta, porce. Zvyk, že v hospodě dostanete gratis okamžitě po usednutí vodu s ledem zadara, oceňuju a doporučil bych to zavést i u nás.

V obchodech a normálních fastfoodech je víceméně levno, dokonce i ve srovnání s naší zemí. Lidi se na tebe usmějí, chovají se slušně a jsou přátelští za všech okolností a kdekoli. Rychle si zvyknete na small-talks v taxíku, obchodě, kdekoli, protože to je prostě fajn a milé. Doporučuju nějak zavést i v Čechách.

Bavili jsme se s místními i o politice a tak trochu začínám chápat podporu Trumpa, protože je zjevně (zdánlivou) odpovědí na změny ve světě a přesouvání mocenských center směrem na východ, ekonomické, sociální a hlavně bezpečnostní otázky, kterým spousta míst v US čelí. Volání po silné a pevné, sebevědomé Americe, takové jaká má být (v očích obyčejných lidí), po obnovení časů, kdy byl svět ještě v pořádku, vlastně docela chápu a stejně dobře asi už dokážu pochopit, proč mají problém se Sleepy Joem a tím, že se svět tak brutálně proměňuje.

Zazníval tam zas a znova hlas po tom, ať už se konečně Evropani seberou a začnou se konečně o sebe starat sami, ať berou sami sebe a svou bezpečnost vážně. Protože Amerika (zdá se mi) má už zase dost jiných starostí.

Jídlo. Je super! Pestrý, boží atd. Asi jsem v Chicagu jedl nejlepší steak svého života. Každýmu doporučím Chicago style hot-dog, kulinární návštěvu ChinaTownu, nebo obligátní čtvrlibrák se sýrem v McDonald's, protože je prostě lepší. A za fajn peníze.

Skvělí, milí, vstřícní lidi všech barev. Čecha překvapí ta barevnost, ale stejně tak dobře si na ni zvykne, protože to tu nikdo neřeší. Černej, bílej, ind, asiat, who cares. Don't be a jerk. To stačí. Z toho bychom si taky mohli vzít poučení.

Suma sumárum, moje první návštěva země, o který jsem snil od dětství, rozhodně nezklamala moje očekávání, protože je překonala! A kdybych se musel nedejbože rozhodnout k emigraci odsud, Amerika je pro mě jasná volba.

A na závěr jedna dobrá zpráva.

Co dobrá, jedna fantastická tečka z anglického hrabství Chesire, jenž je definitivní potvrzení stále přetrvávající lidské dobroty.

Starší žena tam přinesla na veterinu ježčí mládě, které předchozí večer našla u silnice. Ujala se ho příkladně, dala ho do krabice, umístila do tepla a přidala i misku kočičích granulí. Jaké však bylo její překvapení, když jí veterináři sdělili, že zachránila.. chundelatou bambuli od čepice. Záchranná stanice o kuriózním případu informovala na sociálních sítích, ale zároveň vyzvala, ať tento omyl s bambulí lidi neodradí od pomoci zvířatům. „Mějte na paměti, že laskavost nezná mezí ani když jde o neživého chlupatého kamaráda.“

Tak na to taky myslete, až někde ztratíte část svého oděvu.