Princ Harry mluvil pravdu, naznačuje rozuzlení sporu. Policie ale konat nehodlá

Podle BBC se nyní obrací pozornost na britskou policii, protože mnoho lidí se po dohodě mezi princem a NGN domnívá, že policisté při předchozích vyšetřováních nešli dostatečně do hloubky, aby odhalili nezákonné praktiky redakce již nefunkčního plátku News of The World.

Klíčovou osobou teď bude někdejší místopředseda labouristů Tom Watson, který jako jediný táhl káru s princem Harrym až do minulého týdne, kdy došlo k uzavření dohody. Watson již prohlásil, že se s dokumentem obrátí na Metropolitní policii. Její představitelé momentálně říkají, že neprobíhá jakékoliv vyšetřování v případu.

Policie nicméně nevylučuje, že by mohla s dalším šetřením začít. Šéf strážců zákona Mark Rowley ale v rádiu řekl, že by potřebovali něco "radikálně nového", co se důkazů týká. Scotland Yard si totiž trvá na tom, že provedl důkladné vyšetřování před deseti lety.

Podle zjištění britské veřejnoprávní stanice BBC stála News Group Newspapers dohoda s princem Harrym a Lordem Tomem Watsonem více než 10 milionů liber (přes 297 milionů korun). Jde o částku za odškodnění i právní náklady.

Princ Harry žaloval News Group Newspapers společně s někdejším místopředsedou labouristů za nezákonné shromažďování informací novináři a soukromými detektivy v letech 1996 až 2011. Mediální dům se obviněním dlouho bránil a odmítal je. Právní zástupce prince David Sherborne ve středu ráno oznámil, že obě strany dosáhly dohody. NGN podle jeho slov nabídla omluvu a zaplacení značného odškodnění. S druhou stranou se dohodl i Watson.

V prohlášení, které zaznělo před soudem, nabídla společnost Harrymu omluvu za závažné narušení jeho osobního života ve zmíněném období redakcí deníku The Sun. Podle textu došlo k "případům nelegální aktivity", které mají na svědomí soukromí detektivové pracují pro zmíněný list. Došlo také k omluvě za hackování telefonů, sledování a zneužití osobních informací.

Mediální dům se mladšímu synovi krále Karla III. omluvil za dopad na jeho vlastní život i na život jeho zesnulé maminky, princezny Diany, která zahynula při dopravní nehodě v Paříži na konci srpna 1998. "Uznáváme a omlouváme se za utrpení způsobené vévodovi a za dopady na jeho vztahy, přátelství a rodinu," stojí v textu omluvy. Podobně se firma omluvila i Watsonovi.

Právník Sherborne po vyhlášení dohody před budovou soudu prohlásil, že jde o "monumentální vítězství", které dokazuje, že nikdo není nad zákonem.