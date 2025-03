Vztah synů současného britského krále a tragicky zesnulé princezny Diany je poznamenán odchodem Harryho a jeho manželky Meghan ze služeb britské královské rodiny do USA, rodné země bývalé herečky. V současnosti to přitom nevypadá, že by se blýskalo na lepší časy.

Ty přitom ještě pamatuje Jason Knauf, někdejší spolupracovník obou princů, který původně pracoval pro Harryho a poté pro Williama a jeho manželku Kate. Ani on nechce prozradit, jaký je postoj následníka trůnu k celé situaci.

"Je velmi složité, že se to odehrává před zraky veřejnosti, ale on (William) se rozhodl nechat si své názory pro sebe. Myslím, že všichni z nás, co ho známe, to musíme respektovat a dělat to samé," řekl podle BBC v rozhovoru pro pořad 60 Minutes Australia.

"Ale řekl bych, že je to samozřejmě těžké a smutné, především pro nás všechny, kteří je oba známe," konstatoval Knauf. "Blízce jsem spolupracoval s oběma a zažili jsme toho hodně dobrého," dodal.