Slibem nezarmoutíš. Babiš odstartoval ostrou předvolební kampaň v Třinci

Expremiér Andrej Babiš (ANO) má momentálně podle průzkumů nakročeno zpátky do Strakovy akademie. Předvolební kampaň už je v plném proudu a její součástí jsou setkání s občany. Babiš při mítinku v Třinci lidem nastínil, co by hnutí prosazovalo, pokud v letošních volbách opravdu zvítězí.