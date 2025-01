Počasí bude příští víkend chladnější. Opět se vrátí mrazy

Donald Trump se po návratu do Bílého domu pustil do intenzivní transformace Washingtonu a americké politiky, a to s větším sebevědomím a organizovaností, než jakou projevoval během svého prvního funkčního období. Jeho rychlý a rozhodný přístup podle BBC ukázal, že se ze svých minulých chyb poučil a jeho administrativa je nyní připravena na efektivnější výkon moci.