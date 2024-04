Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová uvedla na sociální síti Telegram, že Rusko nikdy neustoupí v otázce území na Ukrajině výměnou za vrácení zmrazených aktiv. "Naše vlast není na prodej," zdůraznila. Dodala, že ruská aktiva musí zůstat nedotčena, jinak přijde tvrdá reakce na "krádeže" Západu, což podle ní už mnozí na Západě chápou, ovšem ne všichni.

Spojené státy a jejich spojenci od invaze Ruska na Ukrajinu v únoru 2022 zakázaly transakce s ruskou centrální bankou a ministerstvem financí a zmrazily ruská aktiva v hodnotě přibližně 300 miliard USD (280 miliard eur), z nichž většina je v evropských, nikoli v amerických finančních institucích.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v samostatném prohlášení uvedl, že v Rusku stále existuje mnoho západních peněz, na které by se Moskva mohla zaměřit v případě konfiskace svého majetku. Rusko podle něj bude chránit své zájmy donekonečna.

Většina ruských aktiv v hodnotě přibližně 224 miliard USD se nachází v Evropské unii, zatímco v USA jsou aktiva pouze v hodnotě 5 až 6 miliard USD.

Zatímco USA chtějí tato aktiva zabavit a použít je na podporu Ukrajiny, někteří bankéři a evropští představitelé se obávají, že by to vytvořilo nebezpečný precedens. Jednou z diskutovaných možností je zkonfiskovat příjem z ruských aktiv bez jejich přímého zabavení.

Kreml opakovaně varoval, že zabavení ruských aktiv by bylo v rozporu se zásadami svobodných trhů, které Západ deklaruje, a podkopalo by důvěru v americký dolar a euro. Takový krok by mohl odrazit globální investice a podkopat důvěru v západní centrální banky.