Bídný začátek sezóny vzal na sebe. Patrik Martinec v Kometě Brno končí

V úterý může skončit tato extraligová sezóna 2021/22 pro brněnskou Kometu, která v předkole play-off prohrává s Libercem v sérii hrané na tři vítězná utkání 1:2. Musí tak tedy v úterý vyhrát, aby stav série srovnal a vynutit si tak pátý rozhodující zápas. Bude to mít ale těžší o to, že na základě rozhodnutí disciplinární komise si tento duel nezahraje největší brněnská opora a to americký útočník Peter Mueller.