Češi do veledůležitého duelu s Tureckem nastoupí bez Schicka. Stav Baráka se po horečce lepší

Co se týče Patrika Schicka, tak jeho zranění se kázalo býti následující: má zraněný lýtkový sval a podle mluvčího národního týmu Petra Šedivého bude i přesto nadále společně s týmem. "Patrik Schick podstoupil vyšetření magnetickou rezonancí, které prokázalo zranění lýtkového svalu. Hráč zůstává s týmem a je v péči lékařů a fyzioterapeutů, kteří mu poskytují maximální péči," nechal se slyšet Šedivý konkrétně.

Samotný kouč Ivan Hašek poté uvedl, že je tu možná naděje, že by mohl Schick do duelu s Tureckem zasáhnout, protože podle jeho slov se Schickovo zranění lepší. "Patrik Schick byl dva dny v péči lékařů, nebyl s námi na tréninku, zranění se lepší, uvidíme zítra. Varianty jsme měli s Patrikem i bez něj, ještě než jsme sem jeli. Když nebude k dispozici, musíme ho nahradit, kluci připraveni budou," řekl český stratég.

Mezi marody byl na čas i záložník Antonín Barák, jenž měl horečku. Nyní to vypadá, že by měl být trenérovi Haškovi plně k dispozici. Sám hráč neví, co zapříčinilo virózu v jeho těle. "Vůbec netuším. Mohlo to být z klimatizace, čehokoliv. Asi to nemá cenu si nad tím nějak lámat hlavu. Bohužel se to stalo v docela blbej okamžik. Lékaři mi druhý den nedali zelenou, protože nevěděli, jak to bude reagovat. Nebyl jsem úplně v kondici, kdy by realizační tým mohl sázet přímo na mě. Nechtěl to nikdo riskovat. Stalo se a nedá se s tím nic dělat," řekl k tomu fotbalista, jenž do předešlého duelu s Gruzií nakonec zasáhl, ale až od 81. minuty.

Nyní je záložník Fiorentiny plný optimismu. "Skvěle jsem se cítil i v den zápasu ráno, ale byla to hrozně krátká doba, kdy ta změna přišla. Jsem hrozně rád, že tělo zareagovalo na minimální minutáž, kterou jsem dostal od doktorů doporučenou. I po zápase jsem se cítil velice dobře, nebyly pak žádné příznaky únavy. Tělo to zvládlo velice dobře, připraven budu stejně jako ostatní hráči, abychom to utkání zvládli."

Tým teď tedy všechno směřuje ke středečnímu večeru, kdy se v Hamburku utkají v zápase o všechno s Tureckem. Musí totiž nad ním vyhrát, aby mohl pomýšlet na postup do osmifinále, kde na něj čeká překvapení z Rakouska. "Je to pro nás nejdůležitější zápas v téhle sezoně. Hrajeme o všechno a atmosféra v takový moment nerozhodne. Je to devadesát minut, které rozhodnou o tom, jestli půjdeme dál, nebo ne. Nebude to na nás mít vliv," sdělil Barák, který tak připomněl početnou tureckou menšinu v Německu.

I pro trenéra Ivana Haška se jedná o jeho největší zápas v trenérské kariéře. "Víme, kolik lidí si přeje náš postup. Budeme se snažit je nezklamat a udělat jim radost. Spousta hráčů má zkušenosti ze zápasů v Turecku. Atmosféra, která tu bude, hráčům vyhovuje. Já to jako hráč miloval, když je to bouřlivé," řekl Hašek, který se nechce dívat do minulosti na nevydařená utkání s Tureckem a o bybtí a nebytí na turnaji. "Minulost s Tureckem neřeším. Tahle parta kluků prostě nechce domů a je to na nich znát," pokračoval a dodal, že cílem stále je postup ze skupiny. "Pokud se tak nestane, beru to jako neúspěch," řekl Hašek s tím, že Češi chtějí rozhodně nad Tureckem vyhrát.

Barák pak přiblížil hru Turků. "Od Turků čekám určitě velmi agresivní nástup. Budou do toho chtít vstoupit velkým nátlakem, atmosféra k tomu bude vybízet. Můžeme čekat určitě i agresivní hru. Bude to soupeř, proti kterému se nehraje z téhle stránky nejlíp. Musíme si dát pozor na disciplínu a nenechat se k něčemu vyprovokovat. Čekám velice vyrovnaný zápas, oba týmy jsou na tom plus minus podobně," uvedl konkrétně a prozradil také, jaká je v týmu před důležitým zápasem nálada: "Máme fantastické vztahy, panuje výborná nálada. Zároveň je cítit, že máme hlad po tom, aby se nám turnaj povedl. Není tam nikdo, kdo by se cítil odstrčený, kdo by sem jel na výlet jako účastník zájezdu, a to je strašně důležité. Všichni dostali od realizačního týmu pozornost. Všichni se podporujeme, komunikujeme mezi sebou."