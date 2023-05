Češi na úvod hokejového MS i přes vlastní gól porazili Slovensko 3:2

Právě Sedlák se tak tedy postaral o obrat v první třetině, která nabídla tvrdá ostrý hokej z obou stran, jehož výsledkem bylo celkem 29 trestných minut v této části hry. K tomu přispěl Mislav Rosandič v závěru první části, kdy po faulu kolenem na Jiřího Černocha dostal trest pět minut plus do konce do utkání. Ještě před tím to všechno emočně načal zákrok do hlavy Filipa Chlapíka ze strany Patrika Kocha.

Co se tedy týče hvězdy zápasu Lukáše Sedláka, tak ten tak navázal na své výkony z extraligových Pardubic, když v duelu nejprve vstřelil branku v oslabení poté, co nejenže spolupracoval s Jakubem Flekem, ale také poté, co objel slovenskou branku gólmana Škorvánka. Svou druhou a zároveň vítěznou trefu pak zaznamenal po akci na jeden dotek ve spolupráci s Tomáškem a Kubalíkem. Úplně ze všeho nejdříve se z českého pohledu trefil kapitán Roman Červenka, jenž tak odpověděl na otevírací gól Chromiaka z páté minuty.

Čechy tak tedy nepotopil nešťastný zákrok Šimona Hrubce z 11. minuty, který si chtěl sice kotouč přikrýt lapačkou po střele Rosandiče, jenže udělal tak nešťastně, že si poslal touš mezi betony za záda.

Skóre se v následujících dvou třetinách nikterak nepohnulo, a to i proto, že Češi trefovali spíše tyčky. Nejprve to bylo břevno při tečované střele Košťálka, tyč pak po svém nahození trefil Zbořil a následně největší hvězda z NHL Filip Chytil vystřelil tak, že puk se odrazil od jedné tyče do druhé tyče a pak šel pryč z brankoviště.

V závěru to zkoušeli Slováci bez gólmana a až v úplně posledních vteřinách si vypracovali největší střeleckou příležitost Pavla Regendy, ale ten si nakonec na Hrubce nepřišel. Češi si tak díky tomu připsali první výhru v turnaji.

Mistrovství světa v hokeji – skupina B (Riga) – (12.5.2023):

Česko – Slovensko 3:2 (3:2, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Červenka (D. Kubalík, Chytil), 14. L. Sedlák (Flek, Kundrátek), 19. L. Sedlák (D. Kubalík, Tomášek) - 5. Chromiak (Kňažko, Cehlárik), 11. Rosandič (Lantoši). Rozhodčí: Fernandez (USA), Schrader (Něm.) - Briganti (USA), Kroyer (Dán.). Vyloučení: 3:1, navíc Rosandič (SR) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 7800

Česko: Hrubec - Kundrátek, Kempný, Košťálek, T. Dvořák, J. Zbořil, Jordán, Knot, Němeček - D. Kubalík, Chytil, Červenka - Smejkal, M. Špaček, Chlapík - Tomášek, L. Sedlák, Sobotka - O. Beránek, Černoch, Flek. Trenér: K. Jalonen

Slovensko: Škorvánek - P. Koch, Kňažko, Grman, M. Ivan, Rosandič, Jánošík, Gajdoš - Pánik, Hrivík, Kelemen - L. Hudáček, M. Sukeľ, Cehlárik - Chromiak, Tamáši, Regenda - Okuliar, Čacho, Lantoši. Trenér: Ramsay