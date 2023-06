Českému tenisu se na French Open s výjimkou Muchové nedaří. Bouzková je po kontroverzi terčem kritiky

Jinak ale český tenis v Paříži pláče neboť se už v úvodních kolech musely s turnajem rozloučit třeba Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Kateřina Siniaková, Tereza Martincová, Markéta Vondroušová, Linda Nosková, Linda Fruhvirtová i Marie Bouzková. Ta sice vypadla v úvodu turnaje ženské dvouhry, ale dál pokračuje v ženské čtyřhře se španělskou parťačkou Sarou Sorribesovou. Tato dvojice bude hrát v Paříži čtvrtfinále poté, co sudí jejich osmifinálové soupeřky diskvalifikoval po natrefení jedné ze sběraček míčků ze strany Japonky Miji Katóové. Stalo se tak po upozornění česko-španělského páru na inkriminovanou situaci a právě proto to teď česká tenistka schytává ze všech stran.

Co se týče osmifinálového zápasu Karolíny Muchové, tak ta ho začala nejlépe, jak mohla, tedy sebráním servisu ruské soupeřky. A i když následně taktéž Avanesjanová odpověděla brejkem, za stavu 2:2 se podařilo Češce nakonec odskočit, když vyhrála hned tři hry v řadě za sebou. Napoprvé se jí sice následně ještě set uzavřít nepodařil, napodruhé už ale ano, a to čistou hrou.

I ve druhé sadě se Muchové podařilo soupeřkou brejknout a hned dvakrát, díky čemuž tak mohla vést 4:1. Jenže až tak moc procházkou růžovým sadem druhý set pro Muchovou nebyl. Ruská soupeřka se totiž zvedla, po snížení odvrátila čtyři mečboly. Pátý už ale byl nad její síly, přestože se tak stalo při jejím podání.

Po hodině a 39 minutách, během kterých nejenže měla Muchové na kontě celkem 31 vítězných míčů, ale také během kterých sebrala soupeřce sedm podání z deseti, se mohla radovat z historické účasti ve čtvrtfinále French Open. "Byl to těžký zápas. Snažila jsem se opět hrát agresivně a chodit si pro údery. Soupeřku jsem moc neznala, ale cítila jsem, že se v průběhu zápasu zlepšuje a vrací více míčů. Vypadalo to, že jakmile jí dám trochu prostoru, využije toho. Honila mě z jednoho rohu do druhého, takže to byl i vzhledem k horku náročný zápas. Jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla ve dvou setech," uvedla Muchová po zápase, na kterém ji sledovali i její rodiče.

"Byla jsem ráda, že jsem to ukončila na returnu. Do zápasu jsem šla s vědomím, že má trochu pomalejší servis. Především ten druhý. Určitě jsem byla ráda, že jsem za stavu 5:3 zahrála dobře, protože bych pak servírovala proti sluníčku, což bylo docela nepříjemné. Hrály jsme dlouhé výměny, bylo teplo, takže by to za stavu 5:4 bylo těžké. Jsem ráda, že se mi to podařilo zlomit," pokračovala pak Muchová.

Další Češkou na Roland Garros je Bouzková ve čtyřhře. Její postup je ale skryt pod rouškou kontroverznosti

Postup ve čtyřhře zažila i Marie Bouzková se svou španělskou parťačkou Sorribesovou. Jenže nestalo se tak po vyhraném zápase, ale po poněkud prazvláštním momentu. Ten se udál ve druhém setu, ve kterém česko-španělský pár prohrával s japonsko-indonéským duem Miju Katóová, Aldila Sutjiadiová 1:3 (přičemž ten první vyhrál česko-španělský pár 7:6), když Japonka jednoručným bekhendem trefila jednu z podavaček míčků. Za to nejprve dostala Katóová se Sutjiadiovou napomenutí, poté, co česko-španělský pár u sudího ukázaly na sběračku, která brečela. "Je to zvláštní pocit. Divný z toho, co se všechno odehrálo. Ani pro nás to nebylo jednoduché. Chtěly jsme jen rozhodčímu říct, aby si trošičku všiml, co se stalo. Že ta holka tam potom fakt ještě 15 minut brečela, takže ten míč asi nebyl rozehraný, co soupeřka říkala. A to bylo vše. Pak už jsme to nechaly na něm," nechala se k celému incidentu slyšet Bouzková.

Ta přiblížila, co se dělo následovně po několika minutách pauzy. "Když dal nejdříve napomenutí, říkal, že by se muselo vyloženě té druhé osobě něco stát. Potom si ale všiml, že brečí. Asi se jí něco stalo, takže to nebylo, že by to byl vyloženě pomalý míč. Myslím také, že se (Katóová) o míč předtím také nějak rozčilovala. Prostě divná situace,“ uvedla Bouzková. Ta si spolu se svou parťačkou prý nejprve nevšimla trefy do sběračky, dali jim o tom vědět až členové týmu. "Náš tým říkal, že to v podstatě lehce napálila. Asi se to pak musí brát podle pravidel. Vycházela bych z toho, že ta holka brečela, takže ji to asi bolelo a mělo to nějakou razanci," vyprávěla dále Bouzková.

Po kontrole ze strany supervizora bylo japonsko-indonéskému duu sděleno, že nesou zodpovědnost za zranění, přestože to očividně podle dostupných záběrů neměl tento pár v úmyslu. "Fakt záleží na situaci, jak se to vyvine a koho to ovlivní. Rozhodne to rozhodčí. Nás všech se zeptal, jak jsme situaci viděly, šel se zeptat i té holčičky a pak udělal rozhodnutí," komentovala to ze svého pohledu Bouzková.

Japonka verdikt o jejich diskvalifikaci obrečela, a že se duel předčasně ukončuje, se nelíbilo ani fanouškům v hledišti, kteří bučeli. Bouzková se vrátila i k závěrečnému podání rukou. "Jen jsme jim řekly, že se omlouváme, že je to blbé. A to je tak asi všechno. Je to nemilá situace. Doufám, že se už do ní nikdy nedostanu. Fakt jsme z toho byly se Sarou nesvé, protože takhle odejít z kurtu je divné. Diváci také nebyli nadšení, přitom jsme za to úplně nemohly. A vlastně se tak nějak zapomnělo, že to byl dobrý zápas s emocemi, protože šlo o každý míček. Je nemilé, že to takhle dopadlo."

Tenisová veřejnost nemá pro počínání česko-španělského páru pochopení. K celé záležitosti se vyjádřil třeba bývalý šestý tenista světa Gilles Simon. „Domáhat se diskvalifikace soupeřek, když jste ani zásah míčkem neviděl.... Doufám, že teď nebudou moc spát. A co se týče samotného rozhodnutí... Největší stupidita," napsal konkrétně na svém twitterovém účtu.

Moderátor amerického podcastu zabývajícího se tenisem Craig Shapiro přidal fotku s pobaveným česko-španělským párem během toho, co sledoval rozhodnutí o diskvalifikaci soupeřek, to pak celé shrnul následujícím komentářem: „Neuvěřitelně odpudivé chování Bouzkové a Sorribesové."

Jeho krajan, tenisový komentátor Ricky Damon pak volá po vyloučení z turnaje i pro Bouzkovou se Sorribesovou. Kanadský tenisový novinář Ben Lewis pak k tomu dodal: „Upřímně, je mi z Bouzkové a Sorribesové trapně. Umím si představit, že na okruhu ztratí hodně respektu."

Někdejší světová trojka ve dvouhře a jednička ve čtyřhře Pam Shiverová připomněla, že Bouzková byla v roce 2020 vyhlášena hráčkou s nejvíce sportovním duchem na okruhu WTA. Podle Shiverové po incidentu z French Open už Bouzková další takové ocenění očekávat nemůže.

Na svém Twitteru se pak k incidentu vyjádřila i sama potrestaná Japonka Katóová. „Chtěla bych se upřímně omluvit té sběračce míčků kvůli tomu nešťastnému incidentu. Bylo to zcela neúmyslné. V důsledku toho jsem byla ze strany Roland Garros potrestána ztrátou bodů a prize money. Děkuji vám všem za podporu," uvedla.