Neúspěšný Davis Cup podrazil židli Navrátilovi. Po 18 letech ho nahrazuje v roli kapitána Berdych

Již sedmašedesátiletý Navrátil v rozhovoru pro ČT sport po daviscupové skupině, že sám by pokračovat chtěl, záleží ale na rozhodnutí ČTS. "Tým má opravdu velký potenciál, já tomu věřím. A že se nepovedl tenhle rok… Já si myslím, že kluci se ještě do konce sezony všichni zlepší, jsem o tom přesvědčený, když budou zdraví. A jestli u toho zůstanu? Já chci zůstat, ale jestli nejsem pro hráče dobrým kapitánem, budu to respektovat. Ale o tom, jestli budu pokračovat, nebo ne, ať rozhodne někdo jiný. A to je vedení tenisového svazu," řekl Navrátil konkrétně.

Na Navrátilovu hlavu se snesla kritika za nominování pouhých čtyř z celkových pěti možných reprezentantů, což se projevil jako hendikep při zraněních českých jedniček Tomáše Macháče a Jiřího Lehečky. Zatímco prvně jmenovaný během daviscupové skupiny musel vzdát kvůli křečím hned dva duely po jednom proti Španělsku (v zápase s Carlosem Alcarazem) a proti Austrálii (v zápase s Alexeiem Popyrinem), druhý jmenovaný dostal virózu, kvůli níž se tak nezúčastnil souboje s Australany.

Za tyto kroky pršela slova kritiky přes server isport.cz od bývalých daviscupových reprezentantů Jana Hájka a Lukáše Rosola. "Od nich to neberu. Jeden hraje v Německu deset let a vůbec se o český tenis nezajímá, druhý skončil s kariérou a nedovedu si ho představit jako trenér. Člověk dělá pro český tenis třicet let, osmnáct let Davis Cup. Vytrénoval jsem pět hráčů do první světové stovky. Ano, nesu za to odpovědnost, že tento ročník byl nepovedený. Ale o mojí práci, jestli je validní, jestli jsem dobrý, špatný, mladý, starý kapitán, tak to ať opravdu rozhodne někdo jiný," reagoval na ně ostře Navrátil.

"Nebudu za kluky chodit, jestli jsem dobrý kapitán, nebo ne. To je pod moji úroveň. Každý rok není jen sluníčko. Letos se sešly věci, které člověk předpovídat nemůže. Teď jsem mohl mít pět hráčů, ale říkám, že si za nominací stojím," zakončil nakonec Navrátil.

Ten však nakonec už do dalších let daviscupové mužstvo nepovede. "K rozhodnutí došlo na základě naší dohody s Jaroslavem Navrátilem, v souladu s připravovanou koncepcí rozvoje českého tenisu do roku 2028, v reakci na generační obměnu týmu, ale také na aktuální dění ve Valencii," řekl k rozhodnutí šéf českého tenisu Jakub Kotrba, jenž ještě dodal: "Jaroslavovi náleží veškerý respekt za vše, co pro český Davis Cup udělal, a jistě najdeme příležitost, kdy mu za to před plnou halou spolu s fanoušky poděkujeme."

Připomeňme, že Jaroslav Navrátil byl nehrajícím daviscupovým kapitánem již od roku 2006 a za svou dobu ve funkci dokázal Davis Cup vyhrát a to v letech 2012 a 2013.

Co se týče jeho nástupce Tomáše Berdycha, tak ten svou hráčskou kariéru ukončil před pěti lety, přičemž v minulosti patřil k výrazným oporám daviscupového týmu především pak po boku Radka Štěpánka. Právě oni byli u zmiňovaných triumfů v letech 2012 a 2013. Během své kariéry nejenže byl finalistou slavného Wimbledonu, ale také byl svého času čtvrtým nejlepším tenistou světa. "S Davis Cupem jsem prožil nezapomenutelné momenty své tenisové kariéry, proto jsem s přijetím nabídky ani chvíli neváhal. Budu rád, když se mi povede s novou mladou silnou generací hráčů, která v Česku roste, znovu dokázat to samé, co my před více než deseti roky," uvedl při svém jmenování do funkce Berdych.

Ten se bude v nejbližších měsících setkávat s českými tenisty při turnajích v Asii a vše tak bude směřovat k únoru 2025, kdy se bude hrát kvalifikace o účast ve skupinové fázi závěrečného turnaje. Mezinárodní tenisová federace teprve vylosuje soupeře a tudíž i míst, kde se kvalifikace bude konat.