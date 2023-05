Chytil po duelu s Kazachstánem rozšířil marodku. Proti Lotyšům nastoupí Češi bez něj

Jedna z hvězd českého výběru Filip Chytil z New York Rangers nastupovala v duelu s Kazachstánem v první formaci s Romanem Červenkou a Davidem Kubalíkem, v dalších dvou třetinách se prostřídávali je tři centři a to poté, co se kotouč odrazil od jeho hokejky do obličeje. Následně byl vyšetřen a nyní je jasné, že v pondělí večer bude mít volno, když rozšířil marodku. "Můžu říct, že ani jeden z Filipů dnes hrát nebude. Filip Chytil tady včera prošel vyšetřeními a je pak věc lékařů, jak rozhodnou, ale dnes hrát určitě nebude," prozradil ke stavu oběma hráčům asistent kouče Libor Zábranský.

Jak dlouho ale bude třiadvacetiletý forvard českému mužstvu chybět, to Zábranský neprozradil. "Tohle nevím, nechtěl bych mluvit za našeho doktora (Antonína Chocholu), ale co máme informaci z rána, tak uvidíme, jak budou kluci vypadat zase zítra," řekl pouze Zábranský.

Ten však uvedl, že prázdné místo v sestavě tak zaplní Ondřej Beránek, jenž v posledním zápase seděl na tribuně. "Jinou možnost samozřejmě nemám. Je to samozřejmě komplikace, protože Filip je náš elitní centr, takže nám určitě chybět bude. Já doufám, že to bude třeba jen dnes," řekl Zábranský.

Chytil tak svým zraněním v obličeji navazuje na Jiřího Smejkala, jenž to chytal už na tréninku před turnajem, kdy si kromě vyražených tří zubů přivodil zlomenou čelist. Proto tak musí nastupovat s celoobličejovým krytem. "Je to hokej, tak se to musí brát. Kluci jdou do všeho naplno. Ať už se to stalo Jirkovi Smejkalovi na tréninku, nebo teď Filipovi (Chytilovi), tak to není nic zaviněného. Ty hokejky tam lítaly a tak to prostě je," uvedl dále Zábranský.

Asistent kouče finského stratéga Kariho Jalonena pak pochopitelně neskrývá radost z toho, že po dvou úvodních zápasech má český tým na kontě plný zisk šesti bodů. "Je to super. Chceme vyhrát každý zápas, vstup se nám povedl a za to jsme samozřejmě šťastní, ale radost kalí ta zranění. To je špatně," nechal se slyšet Zábranský, jenž očekává v pondělí večer obtížný zápas s domácími Lotyši, kteří na úvod turnaje prohráli s Kanadou (0:6) a se Slovenskem (1:2). "Nečeká nás nic jednoduchého. Lotyši prohráli obě utkání, vstřelili jen jeden gól a osm jich dostali. Budu hrát jak o život, domácí publikum... Navíc hrajeme proti extraligové obraně, proti klukům, co hrají u nás.“