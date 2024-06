EURO 2024: Češi v oslabení proti Turecku bojovali až do konce, na vysněný postup ale nakonec nedosáhli

Skupina D fotbalového mistrovství Evropy v Německu byla nejzamotanější a během posledních zápasů této skupiny, které se hrály souběžně v úterý vpodvečer, se měnila živá tabulka této skupiny každou chvílí a pokaždé vypadala jinak. Nakonec to skončilo největším možným překvapením poté, co si Rakušané dokázali poradit s Nizozemci a porazili je 3:2 a tím se tak dostali na první místo tabulky. To znamená, že se stali případným soupeřem v osmifinále pro český tým, tedy pokud český tým ve středu večer porazí Turecko. Ve druhém zápase skupiny B pak na sebe narazili Lewandowski a Mbappé, tedy Polsko a Francie. Mbappé se vrátil do základu po zranění nosu, kvůli němuž musel tak nyní nosit masku. Oba zmiňovaní kanonýři a oba z penalt ustanovili skóre na konečných 1:1, Francie však stále herně úplně nepřesvědčila a kromě toho ještě nedala gól ze hry.