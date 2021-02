Anglická liga se dočká fanoušků. Do ochozů budou moct od poloviny května

O tom, že tomu tak skutečně bude informuje v pondělí na svých stránkách zpravodajský server televize BBC. Jak upozorňuje, onen podrobný čtyřstupňový plán uvolňování restrikcí v Británii představil britský ministerský předseda Boris Johnson v parlamentu. Toho doplnil ještě vládní koordinátor pro očkování Nadhin Zahawi s tím, že od 29. března se bude moct na Ostrovech sportovat venku a týkat se to bude i organizovaného sportování dětí. Jak na tom však budou vnitřní sportoviště, tak v tomto případě termín pro jejich otevření britská vláda ještě neupřesnila.

Co je ale jisté je to, že na prvoligových fotbalových stadionech mající kapacitu pro více než 40 000 dicváků, bude moct od 17. května přijít maximálně 10 000 diváků. Co se týče menších stadionů, ty budou moct zaplnit nejvýše čtvrtinu svých kapacit.

Bitská vláda také bude řešit možnost toho, aby se sportovní a další podobné akce v budoucnu konat i bez potřeby sociálního odstupu. Vše by mohlo změnit testování diváků před vstupem na stadiony.

Připomeňme, že naposledy se v této sezóně fanoušci na anglických stadionech v prosinci. ľo však jen o krátkou dobu a navíc jen o návštěvu maximálně 2000 lidí. Protože se ale pak začaly objevovat nejrůznější nakažlivější mutace koronaviru, vláda byla nucena stadiony pro veřejnost uzavřít a zápasy Premier League se tak od té doby hrají před prázdnými tribunami.