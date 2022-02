Bude finále Ligy mistrů v Petrohradu? Podle médií ne, UEFA se zatím nevyjádřila

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Součástí sankcí ze strany Západu vůči Rusku, které mají být odpovědí na vprád ruských tanků do proruských separatistických oblastí Doněcka a Luhanska, má být i přesunutí finále fotbalové Ligy mistrů do jiného pořadatelského města. Tím měl být totiž původně ruský Petrohrad. Zatímco podle serveru britské televize BBC by se mělo jednat v tomto případě o jasnou věc, Evropská fotbalová unie UEFA se ještě k této věci nevyjádřila.