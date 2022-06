Bývalý reprezentant Roman Hubník ukončil ve 37 letech svou bohatou hráčskou kariéru

Poprvé se Roman Hubník objebvi na prvoligových hříštích již v roce 2002. Tehdy, konkrétně 9. listopadu, ho tehdeješí kouč Sigmy Olomouc Jiří Kotrba vyslal na hřiště v zápase proti Spartě. Postupem času se dostával stále více do základní sestavy a stal se oporou i v mládežnických reprezentacích. S Olomoucí hrál při svých začátcích i proti Nistru Otači a Zaragoze, což byly jeho první zkušenosti s evropskými poháry.

Když se psal podzim roku 2007, tehdy za rekordní přestupovou částku ve výši skoro až 100 milionů korun, poprvé odešel do zahraničí, konkrétně do FK Moskva. Tam se mu ale příliš nedařilo, zůstával za očekáváním i kvůli zranění. Když se vracel do české ligy, nejprve zamířil do Sparty. S ní v sezóně 2009/10 získal ligový titul a poté opět okusil zahraniční angažmá, když oblékal dres pro změnu Herthy Berlín. Právě s tímto klubem se mu v ročníku 2012/13 podařilo postoupit do Bundesligy.

Po dalším návratu do Česka tentokráte oblékl dres Viktorie Plzeň, s ní ž zažil nejúspěšnější léta své kariéry. Nejenže s ní hned třikrát získal ligový titul, ale také si zahrál Ligu mistrů s Evropskou ligou a nastoupil tak do zápasů s takovými soupeři jakými byli Real Madrid či Manchester City. „V Plzni to byly neskutečné časy. Řadím to v kariéře nejvýš. Díky Lize mistrů a taky jsem se dostal i do reprezentace. V Hertě jsme postoupili do bundesligy, což beru taky jako takový malý titul. Tituly v Plzni jsem si ale moc užíval, asi nejvíc,“ nechal se slyšet loučící Hubník.

Na Olomouc ale nikdy nezapomněl. Nejprve se do ní na čas vrátil v roce 2015, na trvalo pak až v roce 2020. Díky tomu, že po tomto svém posledním návratu na Hanou dosáhl mety 300 odehraných zápasů v lize, vstoupil do Klubu legend. Tohoto jubilejního utkání se dočkal v březnu letošního roku v zápase proti Liberci.

Roman Hubník taktéž vedle klubové úrovně nastupoval za reprezentaci. Odehrál za ní 30 utkání, přičemž ten poslední hrál v Olomouci proti Skotsku na podzim roku 2020. Během celkových 307 ligových zápasů pak nastřílel 12 branek.

A co bude dál? „Teď se budu naplno věnovat svému podnikání. Věřím, že se mi v něm bude dařit,“ uvedl pro klubový web fotbalové Olomouce, který o konci Hubníkovy kariéry informoval jako první.