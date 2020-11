Češi mezi reprezentační elitou! Pomohla k tomu výhra nad Slováky i vítězství Izraele

Na rozdíl od nedělního utkání s Izraelem museli čeští fotbalisté na svůj první gól chvilkku počkat, přesto i tentokrát ze začátku hráli aktivně. Jenže proti českému týmu stála jedna významná překážka, gólman Rodák působící v anglickém Fulhamu. Ani Matějů, ani Ondrášek ve svých dvou příležitostech na skvěle chytajícího brankáře nejprve recept najít nedokázali. Mladý talentovaný muž mezi slovenskými tyčemi zkrátka zářil svými zákroky.

Když ho tedy nešlo překonat ze hry, museli si nakonec Češi pomoct standardní situací. V 17. minutě zahrávali rohový kop, po kterém se balón dostal na hlavu Tomáše Součka a byl to právě on, komu se podařilo překonat slovenského brankáře. Není se čemu divit, že Češi opět otevřeli skóre duelu. stejně jako v neděli i tentokrát ve středu hráčli v prvním poločase aktivně, nouze z jeho strany nebyla o vysunutý presink a Slovákům tak nedali vůbec žádný větší oddech při jejich rozehrávce. Když se k tomu všemu připočte neslané nemastné bránění Slováků, nemohlo to tak tedy skončit jinak.

Navíc v první půli gólman Vaclík nemusel vůbec zasahovat, nejvíce se snad zapotil při Makově příležitosti, ale českého gólmana stačil ještě před jeho možným zákrokem zastoupit obránce Coufal svým odkopem na roh. Slovenský forvard Michal Ďuriš, díky kterému se Slováci dostali na EURO 2021, se tentokrát do zakončení vůbec nedostával.

Podobný styl hry byl vidět po změně stran, do kterého Češi nastoupili se dvěma změnami v sestavě. Jednak přišel do pole Václav Černý a gólmana Vaclíka nahradil Tomáš Koubek. Ten se zahřál zanedlouho po průniku Juraje Kucky. Druhý zmiňovaný střídající hráč Černý se pak výrazně zapsal při druhé české brance v 55. minutě, kdy to byl on, kdo přihrál Ondráškovi a ten i díky teči bránícího Gyömbéryho zvýšil na 2:0.

Rozhodně se jednalo o nejlepší reprezentační výkon během listopadového reprezentačního okna, neboť tentokrát i ve druhé půli se čeští fotbalisté snažili hrát aktivněji, jakkoli dvougólový náskok kontroloval. Navíc ten rozdíl mohl být nakonec ještě vyšší.

Když pak Češi zjistili radostnou zprávu z Izraele, kde tamní fotbalisté dokázali vyhrát 1:0 nad Skotskem, bylo jasné, že Češi skupinu B2 nakonec vyhrají a tím pádem postoupí do elitní Ligy A.

Utkání skupiny B2 fotbalové Ligy národů v Plzni:

Česko - Slovensko 2:0 (1:0)

Branky: 17. Souček, 55. Ondrášek