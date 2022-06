Češi na úvod elitní Ligy A Ligy národů pokořili po velice slušném výkonu Švýcary

Stejně jako v březnové neúspěšné baráži o účast na MS, i tentokrát kouč Jaroslav Šilhavý vsadil na základní sestavu s třemi obránci, přičemž její součástí byl i reprezentační debutant Ladislav Krejčí mladší. Po deseti minutách hry se mohli z úvodního gólu zápasu, kdyby ale po brejku proti Vaclíkovi uspěl Embolo, český gólman se ale zaskvěl svým dalším skvělým zákrokem v utkání. Brankář, jenž nastoupil do svého jubilejní 50. startu za reprezentaci, totiž musel zasahovat už ve 2. minutě proti Vargasově zakončení ze strany.

O to důležitější navíc zákrok proti Embolovi byl, když minutu na to na druhé straně vhodil do hry dlouhý aut do šestnáctky Coufal, míč propadl až do malého vápna, kam si to tradičně namířil Kuchta a ten pak doklepl míč za Sommerova záda, 1:0 pro Česko.

Právě tato rychlá přesná česká trefa rozproudila nejen české fanoušky na tribunách v Edenu, ale i české hráče, hrálo se ve svižném tempu. Ve 27. minutě se v šanci ocitl Jankto, jemuž se tehdy Sommera překonat nepodařilo, a stejný český reprezentant to pak se stejným výsledkem zkoušel i obstřelem. Všechno už s schylovalo k odchodu do kabin, když ve 44. minutě po nešťastných dotecích českých obránců v českém vápně dostal balón k Okaforovi a ten nekompromisní střelou pod břevno vyrovnal na 1:1.

I krátce po začátku druhého dějství musel Vaclík do práce proti Vargasovi, jenž si na něj tentokrát nepřišel se svou křižnou střelou. V 54. minutě měl obrovskou příležítost nový hráč Leverkusenu Hložek, jenž z bezprostřední blízkosti místo do odrytého prostoru branky mířil do obránce stojícího vedle švýcarské svatyně. Následně Češi rozehrávali roh, po němž se napřáhl ke střele z dálky Coufal a ten div, že nerozpůlil svou pumelicí pravou tyč. O čtyři minuty později už ale přeci jenom Češi znovu udělali radost svým fanouškům. Při snaze odcentrovat zprava Jankto otřel míč o záda bránícího Sowa a právě od nich kulatý nesmysl šťastně dopadl do branky ke vzdálenější tyči, 2:1.

Běžela 66. minuta zápasu, když Vaclík toto jednobrankové vedení udržel poté, co dokázal zneškodnit přízemní Widnerovo zakončení. Z následného rohu pak jen těsně minul hlavičkující Schär. Záhy pak dělal velké problémy obraně Embolo, proti němuž Vaclík opět úspěšně zasáhl.

Čtvrhodinu před koncem se hra na pár minut pozdržela, když musel kvůli zranění střídat hlavní rozhodčí Siebert, za nějž tak nastoupil čtbvrtý sudí Osmers. Přestože postupem času to byli stále více Švýcaři kteří měli balón na kopačkách, opět hrozil Embolo a opět naštěstí bez výsledku, a přestože se nastavovalo sedm minut, k žádné změně skóre už do závěrečného hvizdu naštěstí nedošlo.

Po velice slušně odpracovaném výkonu se tak Češi po vítězství Švýcary dostávají nečekaně do čela své skupiny A2 a nyní je čeká v neděli ještě silnější soupeř a to Španělsko.

Konečný výsledek zápasu Ligy národů UEFA (2.6.2022):

Česko - Švýcarsko 2:1 (1:1)

Branky: 11. Kuchta, 58. Sow (vl.) - 44. Okafor. Rozhodčí: Siebert (74. Osmers) - Seidel, Foltyn - Fritz (video, všichni Něm.). ŽK: Brabec, Krejčí - Elvedi, Schär. Diváci: 12 236.

Sestavy:

Česko: Vaclík - Zima, Brabec, Krejčí - Coufal, Sadílek (84. Kalvach), Souček, Zelený (87. Matějů) - Jankto (67. Lingr), Kuchta (68. Pešek), Hložek (87. Jurečka). Trenér: Šilhavý.

Švýcarsko: Sommer - Widmer, Elvedi, Schär, Rodriguez (87. Lotomba) - Sow (68. Zuber), Freuler, Xhaka, Vargas (87. Seferovic) - Okafor (68. Shaqiri), Embolo (90.+2 Gavranovic). Trenér: Yakin