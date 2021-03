Češi potrápili nejlepší tým světa v současnosti. Nad Belgií vedli, nakonec remizovali

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

V sobotu svým dalším zápasem pokračovala kvalifikace na mistrovství světa v roce 2022 pro český národní A-tým. Ten se po středečním utkání s Estonskem v Polsku (6:2) nyní představil doma v Edenu proti Belgii, podle žebříčku FIFA aktuálně nejlepšímu týmu světa. Svěřenci kouče Jaroslava Šilhavého i v tomto zápase ale potvrdili, že stav české fotbalové reprezentace je v poslední době na velmi dobré úrovni a ukázali, že můžou hrát skutečně s každým. Nad Belgií dokonce vedli, když krátce po přestávce vstřelil jedenz e svých životních gólů Lukáš Provod. Hosté ale měli v sestavě Romela Lukaka a ten se po chybě české obrany dostal do brejku a vyrovnal. I když i poté měli Češi šance na to dostat se znovu do vedení, duel skončil remízou 1:1. Češi se ale rozhodně za svůj výkon určitě nemusejí stydět.