MS ve fotbale: Belgičani propadli s Marokem, Chorvaté si poradili s Kanaďany. Španělsko s Německem se rozešly smírně

Duel Japonska s Kostarikou může směle aspirovat rozhodně na zatím nejnudnější zápas celého světového šampionátu. Po většinu času se v něm totiž nic zásadního neudálo až do 81. minuty, kdy se ke střele ze stoje napřáhl Fuller a ten z jediné kostarické střely v zápase vytěžil výhru jihoamerické země 1:0 a pomohl tak nejen své zemi, ale i Němcům, kteří jsou díky tomu stále ve hře.

Němci tak mohli klidně šlágr se Španělskem i prohrát třeba 0:1 a pořád by tak byli ještě ve hře o postup. Svěřenci kouče Hansi Flicka ale takto přistupovat k zápasu rozhodně vůbec nechtěli a naopak chtěli odčinit svojí úvodní porážku s Japonskem 1:2. První poločas byla spíše taktická bitva z obou stran, která příliš příležitostí nepřinesla. Za zmínku ale rozhodně stojí akce ze sedmé minuty, kdy vše zakončil Olmo z hranice šestnáctky svou dalekonosnou střelou, kterou ale Neuer stačil vyrazit na břevno. Pět minut před pauzou se pak ke slovu přihlásili Němci, kteří se užuž radovali z gólu Rüdigera po Kimmichově volném přímém kopu, jenže všechnu radost zhatil ofsajd. Po obrátce se hrubky dopustil španělský gólman Simón, jenž špatně nahrál Pedrimu, ovšem následě vše odčinil skvělým zákrokem po Kimmichově zakončení. V 62. Minutě už se ale skóre měnilo, kdy Albův centr zleva umístil za Neuera střídající Morata, 1:0. Na našich západních sousedech ale bylo vidět, že nechtějí prohrát a čím dál více se tak hnali za vyrovnáním. V jedné z příležitostí například neuspěl Musiala, následně u rozhodčího reklamovali ruku v pokutovém území, ale marně. V 83. minutě už se to ale Němcům konečně podařilo, když Musila předal balón střídajícímu Füllkrugovi a ten neměl se španělským gólmanem se svou tvrdou střelou slitování, 1:1. Německo i díky tomuto výsledku stále může živit naději na postup.

O další senzační výsledek na tomto MS se postarali Maročané, kteří přehráli Belgii, jež tak dala za pravdu slovům Kevina De Bruyneho o tom, že Belgičani mají starý tým a nemají na to tak šampionát vyhrát. Už po pěti minutách hry ale mohl Belgičany nasměrovat za úspěchem Batshuayi, ale Kadžuí ho vychytal. Navzdory územní převaze na hřišti se ale následně dostali favorité z Evropy jen k Onanově hlavičce a Meunierově pokusu. Před pauzou dal ještě o sobě vědět De Bruyne z přímého kopu, který ale skončil na marocké brance. Na druhé straně mohl ze standardky už poslat Maroko do vedení Zieh, jeho gól ale následně neplatil kvůli ofsajdu. I ve druhé půli gólman Kadžuí ukázal své umění a tentokrát zakročil proti Edenu Hazardovi, na druhé straně byl pro změnu blízko ke skórování Boufal. Trápení Belgičanů bylo čím dál znatelnější a nepomohl tomu ani Mertens svým zakončením. A tak přišel trest. V 73. minutě nejprve z volného kopu z úhlu zamířil přesně k přední tyči Sabiri, a když pak na druhé straně nepomohl ani střídající Lukaku, ke slovu se přihlásil tentokrát Abuchlál, jenž střelou do horního rohu zvýšil na konečných 2:0. Radost to pro Maročany, kteří žijí hojně i v Belgii a Nizozemsku velká, právě v tamních městech to ale překročilo únosnou mez a bohužel tam vypukly nepokoje.

Přestože se Kanaďanům už po 68 vteřinách hry vstřelit nejrychlejší gól tohoto mistrovství zásluhou Daviese, nakonec ale v zápase vládli Chorvati. Ve 27. minutě sice ještě Kramaričův gól neplatil kvůli ofsajdu, pak na druhé straně Borjan vyrazil Lijavovu střelu. Za chvíli už ale Kramarič vstřelil regulérní branku, když po Perišičově přihrávce umístil balón na zadní tyč, 1:1. Ještě do poločasu pak Lijava dokázal otořit skóre na 2:1. Po přestávce se snažil se skóre něco udělat střídající Osorio, na druhé straně pro změnu neuspěl Kramarič. To si ale mohl říct i David, jehož střelu pod břevno vychytal Livakovič. Dvacet minut před koncem pak po spolupráci s Perišičem vstřelil další gól opět Kramarič a ten tak tedy zvýšil na 3:1. V nastavení ještě na 4:1 upravil Oršič, jenž využil Millerovy chyby a vůbec celého kanadského útlumu v závěru.

SKUPINA E:

Japonsko - Kostarika 0:1 (0:0)

Branka: 81. Fuller. Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett (všichni Angl.) - Brisard (video, Fr.). ŽK. Jamane, Itakura, Endo - Contreras, Borges, Calvo. Diváci: 41.479

Japonsko: Gonda - Jamane (62. Mitoma), Itakura, Jošida, Nagatomo (46. H. Ito) - Endo, Morita - Doan (67. D. Ito), Kamada, Soma (82. Minamino) - Ueda (46. Asano). Trenér: Morijasu

Kostarika: Navas - Fuller, Duarte, Waston, Calvo, Oviedo - Torres (65. Aguilera), Borges (89. Salas), Tejeda, Campbell (90.+5 Chacón) - Contreras (65. Bennette). Trenér: Suárez

Španělsko - Německo 1:1 (0:0)

Branky: 62. Morata - 83. Fullkrug. Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Van Boekel (video, všichni Niz.). ŽK: Busquets - Kehrer, Goretzka, Kimmich. Diváci: 68 895

Španělsko: Simón - Carvajal, Rodri, Laporte, Alba (82. Balde) - Busquets - Gavi (66. Williams), Pedri - Ferran Torres (54. Morata), Asensio (66. Koke), Olmo. Trenér: Enrique

Německo: Neuer - Kehrer (70. Klostermann), Süle, Rüdiger, Raum (87. Schlotterbeck) - Goretzka, Kimmich - Gnabry (85. Hofmann), Gündogan (70. Sané), Musiala - Müller (70. Fullkrug). Trenér: Flick

SKUPINA F:

Belgie - Maroko 0:2 (0:0)

Branky: 73. Sabiri, 90.+2 Abuchlál. Rozhodčí: Ramos - Morín, Hernández - Guerrero (video, všichni Mex.). ŽK: Onana - Sabirí. Diváci: 43 738

Belgie: Courtois - Meunier (81. Lukaku), Alderweireld, Vertonghen - Castagne, Onana (60. Tielemans), Witsel, T. Hazard (75. Trossard) - De Bruyne, E. Hazard (60. Mertens) - Batshuayi (75. De Ketelaere). Trenér: Martínez

Maroko: Kadžuí - Hakimí (68. Attíat-Allá), Adžuird, Saís, Mazráví - Únahí (78. Jamík), Amrabat, Amallá (68. Sabiri) - Ziyech, Nasjrí (73. Hamdallá), Búfál (73. Abuchlál). Trenér: Radžradžuí

Chorvatsko - Kanada 4:1 (2:1)

Branky: 36. a 70. Kramarič, 44. Livaja, 90.+4 Majer - 2. Davies. Rozhodčí: Matonte - Taran, Soppi (všichni Urug.) - Vigliano (video, Arg.). ŽK: Lovren, Modrič - Buchanan, Miller. Diváci: 44 374

Chorvatsko: Livakovič - Juranovič, Lovren, Gvardiol, Sosa - Brozovič - Modrič (86. Pašalič), Kovačič (86. Majer) - Kramarič (72. Vlašič), Livaja (60. Petkovič), Perišič (86. Oršič). Trenér: Dalič

Kanada: Borjan - Johnston, Vitória, Miller, Laryea (62. Hoilett) - Buchanan, Hutchinson (72. Adekugbe), Eustáquio (46. Koné), Davies - Larin (46. Osorio), David (72. Cavallini). Trenér: Herdman