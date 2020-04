České fotbalové lize se zvýšila šance na dohrání sezóny. Může začít už 25. května

"Minule jsme tam měli 50, ale stále ještě jednáme se všemi aktéry. Je možné, že se to trochu zvedne, aby se mohly dělat profesionální soutěže bez diváků, ale aby se tam mohli všichni aktéři dostat. Proto jsme řekli, že to zatím nebudeme specifikovat na 50. Bude to o něco více," uvedl k otázce kolem maximálního počtu osob na čtvrteční tiskové konferenci po jednání vlády ministr průmysllu a obchodu, ministr dopravy a vicepremiér Karel Havlíček.

Od 25. května tak je tedy nyní možné počítat s možným restartem fotbalové ligy, což vítá Ligová fotbalová asociace coby zřizovatel českých fotbalových profesionálních soutěží, tedy 1. a 2. ligy. Ta v předešlých dnech žádala vládu, aby přehodnotila své tvrzení o původním začátku restartu ligy 8. června. I v takovém případě by se stihla sezóna 2019/20 dohrát, ovšem stalo by se tak až ke konci července, přičemž oficiální konec sezóny je vždy 30. června.

Připomeňme, že od začátku tohoto týdne mohli profesioální fotbalisté konečně opustit individuální tréninky a začít společně trénovat, ovšem stále ještě musí počítat s dodržováním pravidel, což je trénovat pouze ve skupinách po osmi lidech a s dvoumetrovými rozestupy. A samozřejmě také přísná hygienická opatření.

Podle nyní zrychleného scénáře postupného uvolňování vládních opatření by se pak 11. května mohly usktečňovat veškeré venkovní tréninkové aktivity, ovšem bez veřejnosti. 27. dubna pak už budou lidem zpřístupněny posilovny a fitness.