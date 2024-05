Ukrajina odpálila na Krym rakety ATACMS. Americká munice už pomáhá

Rozsah útoku na Krym, který Rusko nezákonně anektovalo v roce 2014, nebyl bezprostředně znám. Kyjev se k tvrzení Moskvy zatím veřejně nevyjádřil. Informuje Sky News.

Minulé úterý Ukrajina zaútočila na ruskou armádu na Krymu raketami, které jí nedávno dodaly USA. Nezávislá média tehdy informovala o úderech na tři základny na poloostrově, které si vyžádaly několik obětí.

Washington v uplynulých týdnech oznámil, že Ukrajině v rámci nového balíčku vojenské pomoci poskytne rakety ATACMS s ještě větším doletem. Dostřel dosud dodaných raket tohoto typu byl omezen na 165 kilometrů.

Současné střely ATACMS mají mít dosah až 300 km což je (190 mil).

První dodávky obnovené vojenské pomoci USA údajně dorazily na Ukrajinu začátkem tohoto týdne, i když bude pravděpodobně trvat několik dalších týdnů, než západní zbraně a munice dorazí do frontových oblastí ve velkém rozsahu, uvedl americký Institut pro studium války (ISW).

ISW cituje několik médií, která potvrzují, že pomoc pro Ukrajinu je na cestě. List The New York Times informoval, že první část americké vojenské pomoci, sestávající z raket a 155 mm dělostřeleckých granátů, dorazila na Ukrajinu 28. dubna, čtyři dny poté, co americký prezident Joe Biden podepsal návrh zákona o pomoci Ukrajině ve výši 60 miliard dolarů a druhá část nespecifikované pomoci přišla 29. dubna.



New York Times s odvoláním na nejmenovaného španělského představitele informoval, že španělské rakety pro systémy protivzdušné obrany Patriot nedávno dorazily do Polska a „brzy dorazí na frontovou linii na Ukrajině“.

List New York Times také uvedl, že nový německý systém protivzdušné obrany Patriot by měl přijet na Ukrajinu nejdříve koncem června, ale že příchod Patriota by se mohl shodovat s příchodem prvních stíhaček F-16. Nejmenovaní představitelé řekli deníku, že může trvat několik měsíců, než na Ukrajinu dorazí značný počet západních zbraní a vybavení.

Podle vysokého amerického představitele a důvěrného vojenského hodnocení USA je pravděpodobné, že Rusko bude pokračovat v dosahování marginálních zisků na východě a jihovýchodě Ukrajiny před 9. květnem. Nicméně ruské síly pravděpodobně nemají dostatečně soustředěnou sílu na okamžité rozsáhlé útočné operace v nespecifikovaných frontových oblastech. Navzdory vážnému nedostatku munice se ukrajinská frontová linie pravděpodobně brzy nerozpadne, což potvrzuje i průběžné hodnocení ISW. Rusko se pravděpodobně bude snažit využít taktických zisků k dosažení operačně významných pozic u Časiv Jaru a Avdijivky, ale tento postup neznamená kolaps ukrajinské obrany, hodnotí situaci understandingwar.org a New York Times.