Z posil z NHL už reprezentaci opustil Zadina, následoval ho i Kodýtek. Týmu bude pomáhat kouč Gross

Před nedělní uzávěrkou české soupisky, která definitivně určí ty české reprezentanty, kteří se zúčastní letošního světového šampionátu, čítá aktuální soupiska tři gólmany, dvanáct obránců a dvacet útočníků. Trenér Radim Rulík vysvětloval Zadinovo opuštění týmu následovně: "Filipa Zadinu trápilo ke konci sezony NHL zranění a měl velký zápasový deficit. Ve srovnání s ostatními hráči má v tomto směru handicap a je evidentní, že už ho do začátku mistrovství světa nemůže dohnat."

Vedle odstoupivšího Filipa Zadiny je Rulíkovi na generálce v Brně k dispozici dalších devět hráčů z NHL. Brankáři Petr Mrázek z Chicaga, Karel Vejmelka z Arizony a Lukáš Dostál s obráncem Radkem Gudasem z Anaheimu, další obránce Jan Rutta ze San Jose a útočníci Ondřej Palát s Tomášem Noskem z New Jersey, Dominik Kubalík z Ottawy a Radim Zohorna z Pittsburghu.

Trenér národního týmu Radim Rulík povolal na generálku hned deset hráčů z kanadsko-americké NHL a taktéž nedávné extraligové finalisty z Pardubic a Třince. Jsou jimi obránci Libor Hájek a Jan Košťálek spolu s útočníkem Lukášem Sedlákem (všichni Pardubice) a obránce Tomáš Kundrátek s útočníkem Danielem Voženílkem z mistrovského Třince.

Na rozdíl od Zadiny, jenž absolvoval jen jediný zápas přípravy, a to ten čtvrteční s Finskem, Petr Kodýtek pro změnu odehrál během této sezony celou Euro Hockey Tour. V jeho neprospěch hovořilo to, že Rulík a spol. disponují hned několika centry. "Petr s námi absolvoval turnaje Euro Hockey Tour v průběhu sezony a také většinu dubnové přípravy na mistrovství světa. Po celou dobu odváděl stoprocentní práci. Momentálně ale máme v týmu sedm centrů a už teď víme, že do finální pětice středních útočníků, které chceme vzít na mistrovství světa, zvolíme typově jiné hráče," nechal se slyšet Rulík.

Z aktuálně 35 hráčů na soupisce bude muset český realizační tým do nedělního večera vyškrtnout dalších deset hokejistů tak, aby podle regulí Mezinárodní hokejové federace IIHF bylo v závěrečné nominaci na MS pětadvacet hráčů.

Národnímu týmu, konkrétně jeho realizačnímu týmu, bude nově pomáhat i současný kouč pražské Sparty Pavel Gross. Ten bude mít po domluvě s Radimem Rulíkem na starosti skauting společně s Patrikem Augustou. „Oslovil jsem Pavla Grosse už v sezoně, jestli by neměl chuť pomoct. Dal jsem mu po play-off prostor, teď jsme se spojili před Českými hrami a Pavel řekl, že by na to měl chuť. Pomůže nám se skautingem soupeřů, protože my se budeme hlavně zaměřovat na naši hru a potřebujeme zkušené trenéry, kteří nám oskautují protivníky, co nás budou čekat. A během zápasů nám pomohou pohledem shora. To je věc, která je v zámoří úplně běžná. Když budeme mít dva, tak to bude posichrované,“ prozradil Rulík, nejen to, proč se rozhodl zkušeného stratéga oslovit, ale i jeho roli na šampionátu. O rolích Grosse a Augusty jsou pak informováni samotní hráči. „Aby věděli, proč se tady Pavel a Patrik pohybují,“ zakončil Rulík.

Aktuální kádr českých hokejistů na Českých hrách v Brně:

Brankáři: Lukáš Dostál (Anaheim/NHL; 2 zápasy), Petr Mrázek (Chicago/NHL; 11), Karel Vejmelka (Arizona/NHL; 16)

Obránci: Michal Kempný (84 zápasů / 10 branek), Jakub Krejčík (oba Sparta Praha; 116/5), Libor Hájek (12/2), Jan Košťálek (oba Pardubice; 31/5), Tomáš Kundrátek (Třinec; 108/11), Jan Ščotka (Kometa Brno; 46/1), Jiří Ticháček (Kladno; 8/0), Radko Gudas (Anaheim/NHL; 35/3), Dominik Mašín (Ilves Tampere / Fin.; 23/0), Jan Rutta (San Jose / NHL; 42/5), David Špaček (Iowa Wild / AHL; 3/1), Libor Zábranský (Ässät Pori / Fin.; 26/1)

Útočníci: Filip Chlapík (32/6), Pavel Kousal (oba Sparta Praha; 19/2), Michal Kovařčík (23/1), Ondřej Kovařčík (oba Jukurit Mikkeli / Fin.; 13/1), Tomáš Nosek (12/3), Ondřej Palát (oba New Jersey / NHL; 22/3), Ondřej Beránek (Karlovy Vary; 54/7), Jakub Flek (Kometa Brno; 80/19), Ondřej Kaše (Litvínov; 2/0), Jáchym Kondelík (České Budějovice; 5/1), Lukáš Sedlák (Pardubice; 25/9), Daniel Voženílek (Třinec; 18/6), Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švýc.; 196/54), Dominik Kubalík (Ottawa; 84/34), Radan Lenc (HV 71/Švéd.; 67/15), Matěj Stránský (Davos/Švýc.; 66/10), Michael Špaček (Ambri-Piotta/Švýc.; 65/10), David Tomášek (Färjestad/Švéd.; 59/21), Jakub Vrána (St. Louis / NHL, Spingfield/AHL; 31/10), Radim Zohorna (Pittsburgh/NHL; Wilkes-Barre/Scranton/AHL; 20/0)