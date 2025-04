Bílý dům žehlí tarifní skandál. Důvěřujte Trumpovi, snaží se uklidnit Wall Street

„Komukoliv z Wall Street bych dnes ráno vzkázala: důvěřujte prezidentu Trumpovi,“ řekla Leavitt. „Toto je prezident, který se vrací ke své osvědčené ekonomické strategii z prvního funkčního období.“

Podle ní měla mezinárodní společenství desítky let na to, aby nastavila férovější obchodní podmínky, což se nestalo. Trump proto podle Leavitt nyní jedná, aby ochránil americké pracovníky.

Na otázku, zda existuje šance, že by prezident od cel nakonec ustoupil, odpověděla, že to není předmětem vyjednávání. „Prezident jasně řekl, že tohle není věc kompromisu. Je to otázka národní bezpečnosti,“ dodala.

Bílý dům zároveň pracuje na opatřeních, která by mohla zmírnit dopady cel na americké spotřebitele. „Lidé by měli nakupovat americké produkty. A my hledáme způsoby, jak jim v tom pomoci,“ uvedla Leavitt.

Viceprezident Vance: Tarify jsou potřebnou změnou

Viceprezident J.D. Vance hájí Trumpova cla jako zásadní obrat v ekonomické politice Spojených států. V rozhovoru pro Fox News prohlásil, že USA se musí vymanit ze závislosti na dovozu levných produktů ze zahraničí.

„Půjčujeme si peníze od čínských rolníků, abychom si kupovali věci, které oni vyrábějí. To není cesta k prosperitě,“ řekl Vance.

Přiznal, že zavedení cel povede ke krátkodobým turbulencím, ale zdůraznil, že jde o strategickou změnu, která posílí americkou ekonomiku. Odmítl tvrzení, že Trumpova opatření povedou ke zdražování. Podle něj jsou vysoké ceny dědictvím inflace z období Bidenovy administrativy.

Vance rovněž podpořil připravované daňové úlevy, které podle něj nejsou jen reakcí na cla, ale součástí širší ekonomické reformy, která má podpořit americké firmy a zaměstnance.

Akciové trhy reagují propadem, dolar oslabuje

Trumpovo rozhodnutí uvalit cla na prakticky veškerý dovoz do USA otřáslo finančními trhy. Index Dow Jones klesl ve čtvrtek o 1 200 bodů, což představuje pokles o 2,87 %. Širší index S&P 500 ztratil 3,5 % a technologický Nasdaq zaznamenal propad o 4,2 %.

Panika zasáhla i globální trhy, které prudce oslabily v obavách, že obchodní válka vyvolá hospodářskou recesi.

Dolar paradoxně oslabil, ačkoliv cla by teoreticky měla americkou měnu posílit. Investoři se však obávají dlouhodobých negativních dopadů Trumpovy politiky, což vedlo k oslabení dolaru na nejnižší úroveň od října.

Naopak prudce vzrostla cena zlata, které je tradičně považováno za bezpečné útočiště v době ekonomické nejistoty. Cena zlata dosáhla rekordních 3 160 dolarů za unci, což představuje nejvyšší hodnotu od roku 1986. Také výnosy z amerických vládních dluhopisů klesly, což signalizuje rostoucí obavy investorů z hospodářského poklesu.

Zatímco Bílý dům vyzývá k důvěře v ekonomickou strategii prezidenta, trhy zatím dávají najevo, že investoři mají z nové obchodní politiky vážné obavy.