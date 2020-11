Český fotbal se po měsíci vrací do akce. Jablonecký kouč Rada má ale koronavirus

Přestože se očekávalo, že hlavní hygienička Jarmila Rážová vydá tuto výjimku profesionálnímu fotbalu v Česku už ve čtvrtek, nakonec se tak stalo až v pátek ráno.

Zřizovatel profesionálních fotbalových soutěží Ligová fotbalová asociace (LFA) je rád, že se tak stihlo rozhodnout o restartu ligy ještě před blížící se reprezentační pauzou. „Jednání se zástupci ministerstva zdravotnictví a s hlavní hygieničkou byla konstruktivní a jsem rád, že jsme našli řešení, za jakých podmínek jsme schopni se znovu vrátit k mistrovským zápasům," nechal se slyšet šéf LFA Dušan Svoboda.

Jak se pak uvádí v nové verzi tzv. Protokolu opatření, k tomu, aby se jakýkoli zápas mohl uskutečnit, musí mít kluby k dispozici 48 hodin starý PCR test na koronavirus. „Je to kratší doba, než kterou jsme aplikovali v předchozích obdobích, a především hostujícím týmům může způsobit logistické potíže. Přesto ale věřím, že i toto kluby zvládnou. Jsme především rádi, že můžeme po měsíci znovu hrát zápasy, za což patří velký dík paní hlavní hygieničce, panu ministrovi i všem osobám na ministerstvu, které se na povolení pro fotbal podílely," řekl Svoboda.

Jablonec se bude muset obejít v zápase s Brnem bez svého kouče Rady

O páteční předehrávku 7. kola se tedy postará duel Jablonec vs. Brno, ovšem nedávné testování odhalilo v severočeském klubu několik nakažených a to i v realizačním týmu. V pátek se potvrdila i ta informace, že se koronavirem nakazil i jablonecký trenér Petr Rada. Ten tak tedy nebude na zápase přítomen.

"Bolí mě záda, nejsem ve své kůži. Měl jsem trošku zimnici, teplotu ne. Ráno jsem byl píchlej. Pokud z toho vypadnu, bude to pro mě osobně nepříjemné, ale nedá se nic dělat," řekl dvaašedesátiletý Rada pro Deník Sport. Zkušený stratég tak už několik dní tušil, že by mohl být nakažen.

Nicméně i tak neskrývá nadšení z toho, že se po měsíci opět rozjede česká liga, která byla jednou z mála, která se v Evropě kvůli koronaviru v posledních týdnech nehrála. "Těšíme se, zaplaťpánbůh, že to vláda povolila. Delší pauza už by byla hodně deprimující, co se týče psychiky, ale hlavně ekonomiky pro fotbal. Sice to bude bez lidí, ale můžeme hrát. Bez lidí už to bylo i na jaře. Tam jsme ale mohli odehrát dva tři přáteláky, teď se vůbec nemohlo hrát, o to to bude složitější. Po té měsíční pauze nevíme, kdo jak na tom bude herně," řekl Rada.

Ví, že rozjet se po měsíci nebude pro jeho svěřence jednoduché. "První kola po té pauze budou asi hlavně o morálce, vůli. Naposledy jsme sice prohráli na Spartě, ale za výkon jsme se nemuseli stydět. Viděl jsem tam určitý nárůst. Brno je dole, ale v mančaftu má zkušené hráče. Začátek jim nevyšel, ale některé zápasy odehráli dobré. Že by byli vyloženě v útlumu, to ne," zakončil Rada.

I Brno neminuly pozitivní testy v kádru. Nováček první ligy hlásil šest nakažených. "Uvidíme, co nám řeknou předzápasové testy, jestli někdo další vypadne nebo se naopak vrátí. Vycházíme z toho, že bychom pravděpodobně měli v pátek hrát, a chystáme se na to. Nic dalšího neovlivníme," uvedl brněnský kouč Miloslav Machálek.