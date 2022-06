Chystá se nečekaný přesun slavného trenéra? Stojí o něj ve francouzské metropoli

Vzhledem k arabským majiteům pařížského velkoklubu se dá očekávat, že Mourinhovi nabídnou takové podmínky,aby jim slavný Portugalec jen těžko odolal a to navzdory jeho již výše zmíněnému prohlášení.

Snem majitelů Paris Saint Germain je pochopitelně konečně vyhrát prestižní Ligu mistrů a kdo jiný z trenérů by mohl Pařížany k tomuto dnu dotáhnout. Vždyť tento devětapadesátiletý Portugalec v minulosti triumfoval v této soutěži jak s Portem (2004), tak s Interem Milán (2010).

Pro pařížský klub to pak nemusí být jediná změna, která se tam v následujících týdnech možná chystá. Kolují totiž zákulisím zprávy o tom, že největší hvězda týmu útočník Kylián Mbappé žádá vedení o to, aby klub opustilo hned 13 lidí. Připomeňme, že třiadvacetiletý Francouz nedávno utnul spekulace o svém možném odchodu do Realu Madrid tím, že oznámil prodloužení smlouvy v PSG.

Vedení PSG pak samozřejmě myslí i na to, pokud by to s Mourinhem nevyšlo. V takovém případě se podle britských médií hodlá obrátit na Zinédineho Zidana.