Další český šlágr budou pískat polští sudí. Nyní se představí v duelu Plzně se Slavií

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Nejprve v březnu se polští sudí v čele se Szymonem Marciniakem ukázali v derby pražských"S", už tehdy se začalo spekulovat o tom, že by to v této sezóně Fortuna ligy nemusel být jediný zápas, který by odpískali zahraniční sudí. V tuto neděli se tak polští rozhodčí v pozměněném složení představí ve šlágru Plzeň vs. Slavia.