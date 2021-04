Etická komise UEFA rozhodla. Na Arsenal Kúdela nesmí, stejně však nemůže kvůli nosu

Jak uvádí v úterý ve svém prohlášení fotbalová Slavia, vyšetřovatel UEFA nenašel žádný jasný důkaz o tom, že by měl Ondřej Kúdela během zápasu s Glasgow Rangers rasisticky urazit soupeře Glena Kamaru. Naopak se začal zabývat napadením Ondřeje Kúdely ze strany Glena Kamary, ke kterému mělo dojít před zraky obou trenérů Stevena Gerrarda i Jindřicha Trpišovského po zápase v útrobách stadionu. Proto tak nyní začal finského středopolaře tmavé pleti vyšetřovat.

Do velikonočního pondělí měl vyšetřující inspektor UEFA vypracovat zprávu o incidentu v Glasgow a záhy na to tak UEFA spustila řízení. Co se týče Ondřeje Kúdely, tak ten je podezřelý z porušení článku 14 disciplinárního řádu zabývající se rasismem či článku 15, kde se pro změnu hovoří o urážení hráčů a jiných osob v zápase.

Ve zprávě, kterou zpracoval vyšetřovatel UEA a kterou už získala fotbalová Slavia, se však píše o tom, že rasismus ze strany Ondřeje Kúdely nebyl nikterak dokázán. Během vyšetřování vypovídal proti Kúdelovi i Kamarův spoluhráč Bongani Zungu. Ten uvedl, že rasismus z úst Kúdely slyšel. "Verbální incident na hřišti mezi Kúdelou a Kamarou nadále zůstává v rovině tvrzení proti tvrzení. Inspektor UEFA uzavřel, že vzhledem k tomu, že neexistují přesvědčivé důkazy ke stanovení obsahu poznámky Kúdely, není podepsaný inspektor schopen potvrdit nebo vyvrátit popis události Kamarou nebo Zunguem," uvedla v úterý Slavia.

Jen pro připominutí, údajný rasismus měl z úst Kúdely zaznít v 87. minutě odvety osmifinále, které Slavia hrála na hřišti Glasgow Rangers. To se hrálo především ze strany domácích dost tvrdě až brutálně a nakonec ze soutěže vypadli poté, co tedy doma prohráli se Slavií 0:2. Po zápase pak měl při společném setkání Kamara napadnout Kúdelu, což je zaznamenáno i ve zprávě delegáta. Podle Kúdely sice Kamaru vulgárně urážel, rasismu ale od začátku odmítá.

"Věc byla postoupena k dalšímu řízení před kontrolní, etickou a disciplinární komisí UEFA, která nyní musí posoudit všechny důkazy, zda došlo k urážce nebo inzultaci s rasovým podtextem. Inspektor UEFA současně navrhl disciplinární postih Kamary za jeho vážný fyzický útok proti Kúdelovi, k němuž došlo po zápase," pokračuje ve svém úterním prohlášení Slavia.

Ondřej Kúdela by však do Londýna neodcestoval ani tehdy, kdyby mohl a žádný trest od UEFA by nedostal. V současnosti totiž trpí horečkami a bere antibiotika poté, co má zhmožděninu nosu po zákroku Garetha Balea, jenž se stal během nedávného kvalifkačního souboje mezi Walesem a Českem. Pražané v minulých dnech navíc zvažovala, zda svého hráče pustit na Ostrovy z bezpečnostních důvodů.