Fiasko s Plzní si vyžádalo radikální řez. Ve Spartě končí kouč Vrba i kapitán Dočkal

Konec Vrby oznámil klub v pondělí na svém twitterovém účtu. „Z lavičky dovedl mužstvo i k dvěma výhrám v derby se Slavií. Děkujeme za to, kouči!" stojí konkrétně v klubovém prohlášení.

Připomeňme, že exreprezentační kouč Pavel Vrba, který v minulosti sbíral úspěchy na klubové úrovni především s Viktorií Plzeň, přišel na lavičku pražské Sparty loni v únoru, přičemž sezónu 2020/21 se svými svěřenci zakončil na druhé pozici. Díky tomu se tak dostal do bojů o Evropskou ligu, jejíž skupinu nakonec Sparta na podzim i hrála. V Evropě však v této sezóně skončila hned v prvním jarním kole Evropské konferenční ligy.

Kromě toho dokázal svůj tým Vrba dovést až do finále MOL Cupu, kterého se však nakonec nedočká, jelikož z původního termínu 4. května bylo kvůli nepříznivému počasí přesunuto na 18. květen.

Hlavní klubový cíl pro tento ročník však Vrba splnit nedokázal, tedy získat konečně po osmi letech ligový titul. Naděje zhasly už v posledním kole základní části, kdy nestačili na Olomouc (0:2) a pak i v nadstavbě, kde ztratili s Hradcem Králové (1:1). Sparta je tak momentálně třetí s devítibodovým mankem na vedoucí Plzeň a sedmibodovým na druhou Slavii.

Pavel Vrba končí po velmi matném výkonu Sparty na hřišti Plzně (0:3) a to i přesto, že před startem jarní části s vedením Sparty prodloužil smlouvu až do léta roku 2023. Vrba pak není jediným mužem v realizačním týmu, který končí. Klub se okamžitě rozloučil i s jeho asistentem Zdeňkem Bečkou a kouč brankářů Martin Ticháček. Další trenér brankářů Michal Špit a jeden z asistentů Luboš Loučka naopak řez přečkali. Dočasně, tedy do konce sezóny, se pak stane koučem sparťanského B-týmu Petr Janoušek.

Horňák už v minulosti jednou sezónu dokončoval coby dočasný hlavní kouč sparťanského A-týmu. Stalo se tak již v roce 2019 poté, co z Letné musel odejít Zdeněk Ščasný, kterého následně nahradil Václav Jílek.

Již dříve se objevily informace o tom, že možným nástupcem Pavla Vrby by mohl být zahraniční kouč, konkrétně z Německa, kam se Sparta poohlíží. Poslední spekulace hovoří o tom, že největší šanci má stát se hlavním koučem Soparty bývalý stratég Augsburgu a Leverkusenu Heiko Herrlich.

Podle serveru deníku Sport pak v týmu po sezóně skončí i zkušený kapitán mužstva Bořek Dočkal.