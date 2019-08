Fotbalová legenda Luis Enrique truchlí. Jeho devítiletá dcera podlehla rakovině

"Budeš nám moc chybět. Budeme na tebe myslet každý den a doufat, že se jednoho dne zase potkáme. Budeš hvězdou, která povede naši rodinu. Odpočívej v pokoji, Xano," uvedl v prohlášení Enrique, který kvůli dceřině onemocnění v červnu skončil u španělské reprezentace.

Luis Enrique's daughter Xana (9) has passed away after suffering from an illness. The former Barcelona coach stepped down as Spain manager two months ago to spend time with her #StayStrongLucho ❤🙏 pic.twitter.com/g4nXiI7hEg